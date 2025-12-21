Rinnovata a Moie la tradizionale Giornata del ringraziamento

MOIE – Si è svolta a Moie la tradizionale Festa del Ringraziamento, organizzata dalla federazione Coldiretti sezione di Moie , in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria, per fare giungere una benedizione a tutti coloro, che hanno fatto del lavoro della terra la propria ragione di vita. La giornata del ringraziamento anche quest’anno ha unito spiritualità, tradizione agricola e comunità ; dedicata al tema del Giubileo come “ rigenerazione della terra e speranza per l’umanità”.

La manifestazione viene organizzata dal 1951 per volontà della Conferenza Episcopale italiana e ha l’obiettivo di ringraziare per i frutti raccolti e chiedere benevolenza per la nuova annata agraria. Dopo la Santa Messa delle ore 11:00 officiata dal Parroco Don Igor Camillo Fregonese, i numerosi trattori e mezzi agricoli hanno ricevuto la consueta Benedizione . Questo momento promosso dalla sezione moiarola della Coldiretti è stato molto sentito e partecipato e ha rafforzato il legame tra la stessa associazione e la comunità locale.

La Festa del Ringraziamento è stata anche favorevole occasione per valutare da vicino lo stato di salute della imprenditoria agricola del territorio.

