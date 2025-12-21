Fratelli d’Italia di Chiaravalle lancia l’allarme e chiede le dimissioni del sindaco

CHIARAVALLE – Con l’arrivo delle festività natalizie la sezione di Fratelli d’Italia di Chiaravalle e tutti i nuovi comitati di cittadini del paese, si augurano di trovare sotto l’albero di Natale le dimissioni del sindaco e della sua giunta.

Dimettetevi, sforzatevi di realizzare un desiderio di tutta la cittadinanza di Chiaravalle, andate a casa per non fare più danni e catastrofi nella nostra città. Grazie a voi la situazione della vivibilità nel nostro territorio – si legge in un comuicato – ha raggiunto livelli di criticità non più sostenibili, compromettendo gravemente la qualità della vita e la sicurezza dei residenti. Negli ultimi mesi, l’incremento incontrollato del traffico, unito a una segnaletica obsoleta e a infrastrutture non più idonee a sostenere il carico attuale, ha trasformato le arterie principali e le zone residenziali in punti di costante congestione.

I vostri principali fallimenti includono:

Viabilità Urbana: Aumento degli incidenti e dei rischi per i pedoni, in particolare nelle zone di alto flusso di traffico. Piste ciclabili praticamente inesistenti, persone con disabilità motorie disperate per l’assoluta mancanza di abbattimento di barriere architettoniche. Nessun progetto di agevolazione per abbattere barriere architettoniche e marciapiedi inutilizzabili

Inquinamento: Livelli di polveri sottili e rumore oltre le soglie di tolleranza, con dirette ripercussioni sulla salute pubblica. Chiaravalle tra i primi comuni più inquinati delle Marche.

Livelli di polveri sottili e rumore oltre le soglie di tolleranza, con dirette ripercussioni sulla salute pubblica. Chiaravalle tra i primi comuni più inquinati delle Marche. Vivibilità: I cittadini sono molto preoccupati ed esprimono forti lamentele per i lavori invasivi, causati delle varie multinazionali e imprese locali, che peggiorano la tranquillità quotidiana, gravato anche dal degrado delle aree urbane causato dal transito di mezzi pesanti ed il previsto aumento di traffico pesante in tutte le arterie urbane, per il fortissimo impatto che avrà sulla viabilità e relativo inquinamento con il futuro Centro Amazon… Per non parlare di vaste aree della nostra cittadina coperte in modo selvaggio da pannelli “Agri-fotovoltaici”, dell’area a servizio dei TIR dell’ex Mariotti e dulcis in fundo del nuovo centro commerciale (Ex Consorzio Agrario) che impoverirà sempre di più i piccoli commercianti del centro.

Criminalità: costatiamo purtroppo l'aumento, in modo esponenziale, di episodi criminosi nel centro storico e periferie, che mostra l'evidente e cronica incapacità della presente Amministrazione di gestire un piano di collaborazione fra Forze dell'ordine e Polizia locale.

Non si tratta più di semplici disagi, ma di dichiarare una vera e propria “emergenza Chiaravalle” che richiede interventi strutturali immediati. Pertanto chiediamo:

1) Dimissioni immediate di questa giunta comunale e del Sindaco.

2) Un incontro con tutte le categorie commerciali del paese e comitati cittadini.

3) L’intervento delle autorità competenti per porre fine a questo stallo politico-amministrativo.

Fratelli d’Italia di Chiaravalle, pertanto invita tutti i propri concittadini a ribellarsi a questa amministrazione comunale e di essere uniti nel pretendere di essere governati da un gruppo di persone che faccia seriamente il proprio dovere per il bene del paese, assicurando come sempre il proprio apporto per arrivare, nel pieno rispetto dell’iter democratico, per cambiare finalmente questa situazione.

Noi uomini e donne di Fratelli d’Italia di Chiaravalle auguriamo a tutti un Buon Natale e un buon inizio di anno nuovo, con l’auspicio che questo ci porti un’altra amministrazione comunale composta da nuove persone, che abbiano veramente a cuore il destino della nostra cittadina.

