D’Amico confermata alla guida dell’Usr Marche per il prossimo triennio

ANCONA – «È ora di ringraziare, perché tante volte ciascuno, nel proprio piccolo, dimentica di dire quel grazie a tutti coloro che in vari modi aiutano a costruire questa bellissima realtà che è la nostra scuola delle Marche. Molti già lo sanno: sono stata riconfermata per un altro triennio. Avremo modo di costruire ancora di più e ancora meglio, grazie al contributo di ciascuno».

Con queste parole, pronunciate durante il consueto incontro per gli auguri di Natale ,il direttore generale Donatella D’Amico ha ufficializzato la sua permanenza alla guida dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per i prossimi tre anni. Il messaggio del Direttore non è stato un semplice atto formale, ma un riconoscimento del contributo corale di tutta la comunità scolastica: dai dirigenti ai docenti, dal personale amministrativo e ATA fino agli studenti e alle loro famiglie.

La D’Amico ha sottolineato come i risultati “eccellenti” raggiunti dalla regione Marche siano il frutto di una collaborazione corale e di un impegno che, pur essendo spesso “immane”, viene sostenuto con “volontà ed entusiasmo” da tutte le componenti del sistema. Per il prossimo triennio, l’obiettivo dichiarato rimane quello di consolidare una scuola aperta, dinamica e inclusiva.

Come sottolineato fin dal suo insediamento nel 2023, la visione della Direzione Generale punta a sviluppare negli studenti lo “spirito del viaggiatore“, orientato al confronto critico e ad una dimensione cosmopolita. I pilastri di questa azione educativa continueranno a essere la determinazione nell’impegno costante, l’attitudine al cambiamento e la capacità di lavorare in gruppo, valori che la D’Amico considera essenziali sia per tutti coloro che lavorano nella scuola, che per gli alunni. Il rinnovo del mandato assicura quindi una stabilità istituzionale necessaria per affrontare le sfide complesse che attendono la scuola italiana nel prossimo futuro, puntando sulla valorizzazione di una regione già considerata “virtuosa” nel panorama nazionale.

