Ad Ancona travolgente concerto dell’Unitalsi con il violinista Marco Santini ed il gruppo Cuentos Tango di Macerata / FOTO

ANCONA – Venerdì 5 dicembre, alle ore 21.00, presso il Teatro Sperimentale di Ancona, almeno trecento persone hanno assistito al concerto organizzato dalla Sottosezione di Ancona-Osimo dell’Associazione UNITALSI. Protagonista assoluto della serata è stato il Maestro Marco Santini, un musicista di fama internazionale, che, con la musica del violino e la consumata dialettica di un mattatore teatrale, ha incantato il pubblico presente in sala.

Ad aprire la serata e a chiuderla, è stato il gruppo Cuentos Tango di Macerata che, con la compostezza del Ballo popolare per eccellenza, quale è appunto il Tango, ha conferito armonia e forza all’originale connubio tra la Musica potente di Santini e una forma di danza basata sulla connessione e sull’equilibrio tra controllo e abbandono.

Ne è scaturito uno spettacolo intenso, colorato, di grande spessore, in quanto ha rappresentato una sorta di scommessa sul connubio tra due forme di creatività di solito percepite come ‘distanti’. Una scommessa vinta, quindi, anche grazie ad una regia attenta e delicata.

Mi ha colpito un fatto. In sala avevo notato un giovane in carrozzina: ebbene, Marco Santini, il grande violinista di fama internazionale, alla conclusione della serata, è sceso dal palco ed è andato ad omaggiare una persona del pubblico. E sapete chi è andato a salutare il musicista Santini? Il giovane in carrozzina, al quale ha messo a disposizione, sia pure solo per qualche attimo, la sua enorme professionalità.

Lo spettacolo mi è talmente piaciuto da farmi dimenticare il lavoro che richiede l’organizzazione di simili eventi. In proposito, occorre innanzitutto ringraziare l’emozionatissimo Presidente della Sottosezione di Ancona-Osimo Gianluigi Pasqualini. I saluti dell’Arcivescovo Mons. Angelo Spina, della dottoressa Annalisa Pini, in rappresentanza del Comune dorico, e di Matteo della Società Bufarini Servizi Ambientali, hanno dato un caldo benvenuto ai protagonisti della serata ed al caloroso pubblico.

Che dire ancora ? La Sottosezione di Ancona – Osimo dell’associazione Unitalsi ha dimostrato, ancora una volta, di essere capace di dare vita ad uno spettacolo che fa bene al cuore, nella consapevolezza che le persone che vivono in una condizione di fragilità richiedono la nostra attenzione e quella autorevole delle Istituzioni.

I vari momenti dello spettacolo sono stati magistralmente presentati dal giornalista locale Giacomo Giampieri.

