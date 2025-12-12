Al Comune di Mondolfo molte entrate ma pochi interventi, soprattutto per gli anziani

di DANIELE CECCARELLI

MONDOLFO – Sono stati pubblicati (da sottoporre al dibattito del consiglio comunale per l’approvazione) nell’Albo Pretorio del comune di Mondolfo, gli schemi del bilancio di previsione per l’anno 2026 e triennale 2026-2028, a disposizione di tutti per eventuali osservazioni.

Le Entrate totali di competenza previste per il 2026 sono € 33.683.975. Non male per un comunello di 14.300 residenti.

Le spese previste per la Missione 1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione sono di € 6.870.000 per il 2026; € 7.493.000 per il 2027 ed € 8.182.000 per il 2028. Lievitazione enorme dovuta all’ aumento della previsione di spesa in conto capitale per € 1.500.000 anno 2027 (spese per la manutenzione del palazzo comunale) ed € 2.358.000 per il 2028 (spese per la costruzione del nuovo cinema-teatro).

Per il settore turismo prevedono di spendere € 340.000 per il 2026; € 340.000 per il 2027 ed € 340.000 per il 2028. Cifra importante.

Invece per la valorizzazione dei beni di interesse storico prevedono di spendere € 1.000 per il 2026; € 1.000 per il 2027 ed € 1.000 per il 2028. Si, si, avete letto bene, solo mille euro. Addio recupero completo del Chiostro di Sant’Agostino!

Per lo sport e tempo libero spenderanno € 1.519.600 nel 2026.

Per la Missione 8, Programma 2, Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani di Edilizia Economico-Popolare, prevedono di spendere zero euro per il 2026; zero euro per il 2027 e zero euro per il 2028. Zero, zero, zero spaccato. Chi aspetta una casa popolare metterà la tenda nei nuovi campi sportivi!

Per la Missione 12, Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia:

per i diversamente abili, prevedono di spendere € 833.000 nel 2026; € 834.000 nel 2027 ed € 831.000 nel 2028.

Interventi per le famiglie, € 153.000 nel 2926; € 153.000 nel 2027 ed € 150.000 nel 2028.

Interventi per l’infanzia e minori, € 135.000 nel 2026; € 135.000 nel 2027 ed € 150.000 nel 2028.

Interventi per gli anziani, € 67.000 per il 2026; € 67.000 per il 2027 ed € 67.000 per il 2028.

Decisamente poco, eppure la popolazione anziana aumenta sempre di più.

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, prevedono di spendere zero euro per il 2026; zero euro per il 2027 e zero euro per il 2028.

E’ vero che per le politiche sociali c’è l’Ambito Territoriale Sociale n. 6, con Fano comune capofila, per fortuna. Non risulta che l’Ambito abbia, da solo, sconfitto la povertà ed il disagio sociale.

I residenti nel comune di Mondolfo risultano in n. 14.435 al 31.12.2024. Di cui n. 1.991 fino a 16 anni; n. 1.845 fino a 29 anni; n. 7.176 fino a 65 anni; oltre sono n, 3.423. Quindi il 23,71% della popolazione è anziana. Il 9% dei residenti che hanno terminato il ciclo di studi è laureato; il 25% diplomato; il 66% tra analfabeti, semialfabeti, con licenza elementare e media. I nati nel 2024 sono stati in n. di 88, i deceduti n. 172.

I nuclei familiari censiti sono n. 6.247.

È un quadro demografico piuttosto sconfortante. Sarà in linea coi dati nazionali ma è una situazione da suicidio lento. Illitterati e senza figli.

L’imposizione fiscale comunale (imposte e tasse) è elevata. € 13.300.000 tra entrate tributarie proprie e quelle extratributarie.

I mutui in essere ammontano al 31.12.2025 in € 8.649.093. Con rate di rimborso di € 746.361 per il 2026. È un comune anche bello indebitato.

Tra le opere pubbliche previste per i prossimi anni ne spiccano due: 1.la messa in sicurezza del palazzo comunale di Mondolfo nel 2027, nel rispetto delle norme antisismiche, antincendio, ecc.ecc. per € 1.500.000; 2.la realizzazione del nuovo cinema-teatro a Mondolfo per € 2.275.000 nel 2028.

Penso che sia molto importante per la comunità mondolfese mettere a norma il palazzo comunale altrimenti potrebbe fare la fine di quello del secolo scorso: demolito. Con tutte le conseguenze del caso.

Il nuovo cinema-teatro è un bel sogno, irrealizzabile! Chissà dove si trovano € 2.300.000 per farlo? Visto l’andazzo della politica internazionale è più credibile prevedere un bel bunker antiatomico che possa accogliere più gente possibile.

Nulla è previsto per la realizzazione di un campo alternativo per il gioco del pallone col bracciale. Con 4/500.000 euro si sistemava il campetto del tamburello. Obiettivo più che raggiungibile.

Con l’approvazione di questo bilancio si chiude un altro quinquennio di consiliatura. La seconda dell’era Barbieri.

Date le premesse precedenti l’ultima ridotta di ogni buon mondolfese rimane la difesa ad oltranza del Palazzo Comunale.

Palazzo Comunale che ha bisogno di importanti opere per la manutenzione e la messa in sicurezza.

La previsione di spesa di € 1.500.000 per il 2027 non rassicura per niente. Perché il 2027 e non il 2026?

Non è che col tempo lo si potrà dichiarare inagibile?

Alcuni suggerimenti per il resto.

Dovrebbero smetterla, tutti quanti, di considerare il Centro Residenziale “Nella Carradorini” di Mondolfo come un bancomat. Il comune incassa ogni anno più di 135.000 euro dalla concessione del servizio. 95.000 euro come canone di affitto della struttura, altri 40/45.000 euro come canone della concessione.

Per i servizi sociali le quote di spesa ad integrazione dei progetti dell’ Ambito Territoriale Sociale n. 6, comune di Fano capofila, sono importanti per i diversamente abili, meno per le famiglie, per l’infanzia ed i minori e gli anziani.

È ora di attivare l’Agenzia dei Servizi alla Persona (A.S.P.), peraltro già deliberata e sempre rinviata. La quale potrebbe gestire le risorse economiche in modo ottimale e garantire più prestazioni e servizi.

Ottimando l’organizzazione e le risorse disponibili si potrebbe pensare a come arginare la denatalità. Aiutando le giovani coppie a trovare casa, invitandole ad abitare il centro storico, tramite l’edilizia pubblica sovvenzionata ed agevolata.

Soddisfare l’esigenza abitativa più in generale tramite l’ERAP ed iniziative private stimolate dall’amministrazione comunale.

D’altra parte è scritto tutto nel Documento Unico di Programmazione, approvato a novembre scorso, non me le invento.

Più che il cinema-teatro nuovo, per cui si stima di spendere € 2.325.000, provvederei a sistemare l’ex cinema Frattini, più piccolo, ma meglio che niente.

Tanto il cinema-teatro nuovo con i tempi che corrono rimarrà un sogno.

Recuperare il quarto lato del Chiostro di Sant’Agostino.

Trovare una soluzione per rinverdire lo storico, tradizionale, gioco del pallone col bracciale.

