Il luogotenente Giuseppe Esposto insignito della medaglia mauriziana

ANCONA – Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ancona, Col. Roberto Di Costanzo, ha consegnato al Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Esposto, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo, la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.

L’alta onorificenza, conferita con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa, è una prestigiosa attestazione di impeccabili doti morali e di merito e viene concessa ai militari che hanno compiuto 50 anni di servizio utile, calcolati secondo precisi parametri tra i quali hanno un valore particolare gli incarichi di comando ricoperti nel corso della carriera. Essa è, pertanto, un simbolo e un segno tangibile della dedizione e del sacrificio dimostrati nel servizio prestato nelle Forze Armate italiane.

Il Colonnello Di Costanzo, nel consegnare il diploma al Luogotenente Esposto nel corso di una cerimonia svoltasi al comando provinciale di Ancona, ha voluto sottolineare il prestigio di una brillante carriera resa al servizio dell’Arma dei Carabinieri e della comunità, certificato dalla stima sempre rivoltagli dai superiori e dal personale dipendente nonché dai concreti risultati ottenuti dal Norm di Osimo nel campo del contrasto alla criminalità, con importanti operazioni di servizio tra cui -da ultimo- l’arresto in flagranza di 4 stranieri responsabili di numerosi furti in appartamenti.

