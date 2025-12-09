La Banda musicale L’Esina ha festeggiato a Moie Santa Cecilia

MOIE – Tradizionale appuntamento con la Banda musicale L’Esina che ha festeggiato la Patrona della musica Santa Cecilia.

L’origine di questo culto è da ritrovare nel codice che raccoglieva la biografia di Cecilia, il quale attesta che essa” Cantava Dio nel suo cuore”. Come da consuetudine i componenti dell’Esina hanno dato il tradizionale “svegliarino” alle 6 di mattino per le vie della cittadina , soffermandosi in particolare sotto alcune abitazioni omaggiando così gli ex presidenti e i simpatizzanti che sostengono la Banda Musicale moiarola.

Questa è una tradizione che si perde negli anni, qualunque siano le condizioni atmosferiche. Dopo il “Buongiorno in musica” alla cittadina, gli strumentisti hanno animato la Santa Messa delle ore 11:00 nella chiesa Cristo Redentore. I brani che hanno intonato durante la funzione religiosa presentavano quest’anno un solista, sia dilettante che diplomato in conservatorio.

I brani eseguiti e diretti dal Maestro Samuele Faini sono stati: “Adagietto for flutes” di Ted Huggens con solista Duca Lucrezia al flauto traverso, “Agnus Dei” di Geoges Bizet con solista Carotti Daniele alla tromba, “Cinema Paradiso” di Ennio Morricone con solista Danilo Cascia al clarinetto ed infine “Mediterraneo” di Lorenzo Pusceddu con solista Tisba Simone all’ Euphonium.

A seguire alle ore 13:00 si è svolto l’atteso pranzo sociale presso i locali parrocchiali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati