Ruba all’interno di un esercizio commerciale di Chiaravalle, arrestato in flagranza

I Carabinieri di Morro d’Alba hanno sorpreso l’uomo mentre provava a portare via due biciclette dopo aver forzato la porta di ingresso di un negozio

CHIARAVALLE – Nella mattinata di ieri, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di tentato furto aggravato un 28enne di origini tunisine, senza fissa dimora, già gravato da precedenti penali.

A procedere sono stati i militari della Stazione di Morro d’Alba i quali, alle prime luci dell’alba, durante il servizio perlustrativo sono prontamente intervenuti presso un negozio di abbigliamento e oggetti usati di Chiaravalle ove l’uomo poco prima, dopo aver forzato la porta di ingresso, si era introdotto provando a rubare due biciclette del valore complessivo di circa 1300 euro.

Ad accorgersi dell’intrusione attraverso il sistema di allarme e di videosorveglianza sono stati i proprietari del negozio, che hanno immediatamente allertato i Carabinieri. L’uomo, peraltro già gravato dalla misura di prevenzione dell’Avviso Orale proprio a seguito di precedenti episodi analoghi, è stato quindi bloccato dai militari dell’Arma prima che riuscisse a dileguarsi e a portare con sé le biciclette, che aveva già posizionato sull’uscio del locale; è stato quindi posto in cella di sicurezza, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita. Questa mattina, il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto disponendo a carico dello straniero la misura della custodia cautelare in carcere. Terminate quindi le formalità previste, l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Montacuto.

Trattandosi di provvedimento precautelare adottato nella fase delle indagini preliminari, a favore della persona arrestata vige il principio di non colpevolezza, sino a sentenza definitiva di condanna.

