Addio al professor Corrado Piccinetti

FANO – E’ stato il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, a dare oggi la notizia della scomparsa del professor Corrado Piccinetti. “Biologo marino, professore – ha scritto il sindaco -, ma prima di tutto un uomo luminoso, capace di parlare al cuore e di farci guardare il mare con occhi nuovi”.

Laureatosi in Scienze Biologiche all’Università di Bologna, il professor Piccinetti nell’estate del 1965 ha partecipato ad un corso internazionale di Biologia Marina e Tecnica di Pesca all’Università di Malta.

Ha inoltre preso parte a tutte le attività di ricerca del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano, annesso all’Università di Bologna, del quale è diventato direttore.

Il Laboratorio è la struttura che dal 1939 si occupa in maniera esclusiva di ricerca sulla pesca e sugli organismi marini.

Quale Direttore del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca il professor Corrado Piccinetti ha fatto parte di diversi comitati presso la Direzione Generale Pesca Marittima.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati