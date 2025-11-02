Una ragazza infortunata soccorsa e trasportata in ospedale / VIDEO
FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi della falesia del Moai, in località San Giovanni di Fabriano, per il recupero di una ragazza infortunata.
Sul posto la squadra di Fabriano, l’elicottero Drago 63 del reparto volo di Arezzo, il Soccorso Alpino, il 118 e l’eliambulanza.
Il recupero della ragazza è stato effettuato dalla squadra dei Vigili del fuoco di Fabriano, in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino, che l’ha poi verricellata a bordo di Drago 63.
L’elicottero ha quindi trasportato l’infortunata fino al campo sportivo di San Giovanni, dove è stato effettuato il trasbordo su Icaro per il successivo trasferimento all’ospedale regionale di Torrette.
QUI SOTTO un video:
Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it