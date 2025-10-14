Sarà Alice Andreoni a guidare il Comune di Mondolfo dopo l’elezione in Regione di Nicola Barbieri

MONDOLFO – Il sindaco Nicola Barbieri, in carica dal 2016 e riconfermato con un ampio consenso nel 2021, è stato eletto nel Consiglio Regionale delle Marche nelle recenti elezioni del 28 e 29 settembre.

Nelle prossime settimane, quindi, dopo i necessari passaggi amministrativi in Consiglio comunale, il sindaco di Mondolfo lascerà ufficialmente la guida del Comune, ma la continuità dell’azione amministrativa sarà pienamente garantita: la squadra di ‘FareCittà’, espressione di un progetto civico che ha ottenuto l’84% dei consensi alle ultime elezioni comunali, continuerà il proprio lavoro nel solco tracciato fin dal 2016.

A guidare l’amministrazione sarà, infatti, Alice Andreoni, assessore dal 2016 e tra le più votate nelle ultime consultazioni comunali, nominata vicesindaco nei giorni scorsi al posto di Carlo Diotallevi. Quest’ultimo, a causa di mutate esigenze lavorative, non potrà assumere il ruolo di vicesindaco facente funzioni, ma continuerà a far parte della Giunta come assessore. Le deleghe di tutti gli assessori e consiglieri comunali restano invariate, a conferma della volontà di proseguire il percorso amministrativo avviato.

“Quello ottenuto alle elezioni regionali è un risultato importante per tutta la nostra comunità.” – ha commentato Nicola Barbieri – “Un passo avanti che rappresenta una grande soddisfazione, personale e politica. È il naturale proseguimento di un percorso iniziato dieci anni fa da sindaco, insieme a una squadra che, con impegno e passione, ha contribuito a un cambiamento tangibile nel nostro territorio. Il progetto ‘FareCittà’ continuerà il suo percorso a livello comunale, con la stessa visione e lo stesso impegno di sempre. La nostra squadra è competente e determinata a proseguire il lavoro fatto finora. Ad Alice Andreoni va il mio pieno sostegno: saprà guidare il Comune con equilibrio e lungimiranza, come ha già dimostrato in questi dieci anni al nostro fianco nel ruolo di assessore”.

“Ringrazio Nicola Barbieri e tutti gli assessori e consiglieri per la fiducia e la stima nei miei confronti.” – sono le parole di Alice Andreoni – “È per me un onore e una grande responsabilità raccogliere questo testimone. Insieme a tutto il gruppo di maggioranza, con cui condivido da sempre valori, obiettivi e metodo di lavoro, continueremo a servire la nostra comunità con impegno, ascolto e concretezza. Mondolfo e Marotta meritano un’amministrazione stabile e vicina alle persone, e io metterò tutta me stessa per essere all’altezza di questo compito. Ci aspettano mesi importanti, con tante opere da completare e progetti strategici da portare avanti, per dare continuità a quanto fatto finora e guardare con fiducia al futuro del nostro territorio”.

“Alice è un’amica che stimo tantissimo e con la quale abbiamo condiviso questi 10 anni di lavoro e di grandi risultati.” – ha commentato Carlo Diotallevi – “Una persona capace e preparata a cui ho lasciato il mio ruolo con molto piacere, sicuro che riuscirà brillantemente a proseguire il lavoro che abbiamo iniziato da anni, per continuare a far crescere, insieme, il nostro Comune”.

