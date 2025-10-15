mercoledì, Ottobre 15, 2025
Nella notte distrutto da un incendio un casolare in legno

CIVITANOVA MARCHE – Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23.15, i Vigili del fuoco sono intervenuti in contrada San Savino per l’incendio di un casolare in legno.
La squadra di Civitanova Marche, supportata da due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’intera area.
Non si registrano persone coinvolte.

 

