venerdì, Ottobre 10, 2025
Scontro tra una moto ed un mezzo agricolo, un ferito portato in ospedale

FERMO – Questa sera, alle ore 18, i Vigili del Fuoco di Fermo sono intervenuti per un incidente stradale che ha visto coinvolti un mezzo agricolo ed una motocicletta.
La squadra di Fermo ha provveduto a soccorrere l’infortunato, affidandolo alle cure del personale sanitario.
Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

 

