Per protesta si arrampica su una gru, soccorso dai Vigili del fuoco

ARQUATA DEL TRONTO – Poco prima delle 13,30 i Vigili del fuoco del presidio montano di Arquata del Tronto sono intervenuti in frazione Spelonga per un uomo che, per una sua protesta, si era arrampicato su una gru edile minacciando di rimanere in quella posizione fin quando non si fosse risolta una controversia che lo riguardava.

Dopo qualche ora l’uomo comunicava la volontà di voler scendere e veniva recuperato dai pompieri con l’autoscala nel frattempo giunta da Ascoli.

Presenti sul posto i militi del 118 ed i Carabinieri.

