I Carabinieri Forestali sequestrano 22 tonnellate di pellet contenente sostanza cancerogena

PESARO – Nei giorni scorsi, all’esito di attività d’indagine svolta dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale(NIPAAF) del Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, militari di tale Reparto, coadiuvati da militari dei Nuclei Carabinieri Forestale di Cartoceto e Urbino, si sono recati presso una ditta dell’entroterra pesarese operante nel settore del legno, sottoponendo a sequestro preventivo 1.440 sacchi, del tutto privi di etichettatura, contenenti pellet prodotto con scarti di legno trattato con formaldeide, sostanza conservante pericolosa, nonché l’impianto utilizzato per realizzare tale prodotto.

Il quantitativo totale di pellet sequestrato, che ammonta a circa 22 tonnellate, è stato, pertanto, sottratto al mercato, a tutela della salute dei consumatori.

Il provvedimento di sequestro è stato emesso dopo che i militari del NIPAAF, nel corso di una complessa attività di indagine, hanno dimostrato, mediante evidenze di laboratorio, che il pellet veniva prodotto attraverso attività di raccolta e recupero di scarti derivanti dalla lavorazione di legno trattato, oltre i limiti consentiti, con formaldeide, additivo collante i cui effetti cancerogeni sono già stati riconosciuti da anni sia dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) che dall’Unione Europea.

Per quanto accertato, il rappresentante legale dell’impresa oggetto di indagine è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di gestione illecita di rifiuti pericolosi e rischia di essere punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda fino a ventiseimila euro.

In vista dell’imminente inizio della stagione invernale, si evidenzia l’importanza di acquistare solo pellet contenuto in confezioni etichettate e la cui origine e qualità siano chiaramente riportate in etichetta, a tutela sia dell’ambiente che della salute dei consumatori.

