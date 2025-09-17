La comunità della Bcc Fano fa festa alla presenza di 3.300 soci

Confermato il forte legame con la banca di territorio, tra tradizione, musica e nuove iniziative sociali. Successo per il 23° Torneo di bocce

FANO – Pubblico delle grandi occasioni per la tradizionale Festa del Socio BCC Fano che, anche quest’anno, si è confermata straordinario richiamo per celebrare quei valori di cooperazione che da quasi 114 anni guidano la banca di comunità. Sotto il grande fungo del CODMA di Rosciano, sabato sera si sono ritrovate 3.300 persone, tra soci e accompagnatori, per condividere momenti di convivialità, musica e tradizione.

Un numero che conferma l’eccezionale attaccamento dei quasi 10.000 soci all’istituto di credito radicato tra Fano, Senigallia e immediato entroterra, testimonianza concreta del legame profondo che la BCC Fano continua a coltivare con il territorio e con le sue genuinità rappresentate in tavola dal ricco menù curato dai preziosi volontari delle Pro Loco di Fano, Cartoceto e San Costanzo: polenta, vincisgrassi, arrosti, formaggi e dolci serviti con passione e professionalità in tempi davvero record, frutto dell’ottima organizzazione. Ad accompagnare la serata, la musica e il momento danzante sulle note dell’orchestra Joselito.

«Vedere così tanti soci partecipare con entusiasmo è motivo di orgoglio per tutta la BCC Fano – ha commentato il Presidente dell’istituto di credito Claudio Benvenuti –. Questo dimostra come i valori che ci ispirano, dalla mutualità alla vicinanza concreta alle persone, siano ancora oggi vivi e attuali. I nostri soci sono i veri protagonisti della banca di comunità: grazie a loro continuiamo a tradurre in azioni quotidiane la missione dei nostri fondatori».

Azioni che vengono declinate durante tutto l’anno attraverso iniziative sociali, culturali e rivolte ai giovani, come la recente cerimonia delle borse di studio e Banca & Famiglia per la consegna dei bonus bebè dedicati ai nuovi nati figli di soci e dipendenti. A tal proposito, a corollario di quest’ultima iniziativa, il 17, 24 ottobre e 7 novembre dalle 17,00 alle 19.00, presso la Casa della Comunità don Paolo Tonucci, nel quartiere Vallato di Fano, è in programma il ciclo di incontri intitolato “Benessere del bambino a breve e lungo termine” e rivolto ai neogenitori. Nel corso delle tre serate si alterneranno il dott. Lorenzo Tartagni, primario di Pediatria a Fano e Pesaro; la dott.ssa Annalisa Pedini che affronterà i temi della corretta alimentazione e dell’obesità infantile; e infine il dott. Simone Mattozzi che tratterà l’importanza della qualità del sonno per lo sviluppo dei bambini.

La partecipazione è gratuita per tutti i soci BCC Fano mentre per i non soci la quota di iscrizione è pari a 30 euro, fino ad esaurimento posti. Per info e iscrizioni: soci@fano.bcc.it.

23^ edizione del Torneo di bocce BCC Fano. Ecco i vincitori

Come è nella tradizione, in occasione della Festa del Socio è stata programmata la 23^ edizione del Torneo di bocce BCC Fano. Le gare eliminatorie si sono svolte dai primi di settembre presso le bocciofile del territorio fino alla finale ospitata dall’Associazione Sportiva Bocciofila Lucrezia da cui sono usciti i nomi dei vincitori.

Di seguito la classifica:

1° Campanelli – Frattini

2° Muratori – Luzi

3° Castelli – Primavera

4° Renzi – Grossi

5° Sorcinelli – Cercolani

6° Frattini – Buiani

7° Alegi – Serfilippi

8° Di Tommaso – Giacomoni

9° Bergamotti – Donini

10° Ciaramicoli – Boccioletti

11° Isabettini – Petrolati

Info: www.fano.bcc.it

