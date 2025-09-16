A Moie solenne processione alla festa di Maria Madre della Misericordia con le confraternite della Vallesina

MOIE – Lunedì la cittadina di Moie ha onorato la sua Patrona , Maria Madre della Misericordia , con una solenne processione. Come di consueto è stato articolato il programma di iniziative proposto dal Comitato Organizzativo. Particolarmente intensa e sentita è stata la giornata del Santo Patrono.

Tutte le funzioni religiose si sono svolte nell’Abbazia Benedettina di Santa Maria, particolarmente significativa è stata quella delle ore 11:00 animata dal Coro Polifonico David Brunori che per la circostanza ha intonato l’inno patronale “O Madre di Misericordia” , scritto appositamente da Padre Armando Pierucci. Alle ore 17:00 è iniziata la solenne processione per le vie della cittadina che si è conclusa con la Santa Messa in Piazza Santa Maria celebrata dal Vescovo Diocesano.

Anche quest’anno oltre alla Confraternita del SS.mo Sacramento di Moie sono state presenti le Confraternite consorelle: la Confraternita del SS. Sacramento e del Rosario di Monte Roberto , la Confraternita del SS. mo Sacramento e del Rosario di Chiaravalle e la Confraternita del SS.mo Sacramento di Monsano. Domenica 31 agosto alcuni confratelli di Moie sono stati al Raduno Regionale delle Confraternite e dei sodalizi delle Marche a Monte Roberto.

La Confraternita del SS.mo Sacramento di Moie inoltre ha contribuito alla realizzazione della mostra che si è tenuta nei locali della chiesa Cristo Redentore dedicata a San Pier Giorgio Frassati, patrono delle Confraternite e dell’Azione Cattolica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati