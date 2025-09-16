Un ferito grave nel primo pomeriggio nello scontro tra due auto

FOSSOMBRONE – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio, poco prima delle 14, sulla Strada Provinciale 40, per un incidente stradale fra due autovetture che si sono scontrate frontalmente.

La squadra di Fano ha estratto uno dei due conducenti, lo ha affidato alle cure del personale del 118 per il successivo trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ed ha poi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati.

La strada è rimasta chiusa per tutta la durata dell’intervento.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.

