A Moie si celebra la solennità di Maria Madre della Misericordia, patrona della cittadina

MOIE – Domenica 31 agosto come consuetudine sono iniziate con il sacramento dell’unzione dei malati le celebrazioni in onore di Maria Madre della Misericordia, patrona della cittadina. Da secoli l’immagine di Maria è molto venerata dalla comunità moiarola e il comitato organizzativo ha proposto un programma ricco di iniziative.

Lunedi 1 settembre in chiesa Santa Maria dopo la funzione religiosa delle ore 18:30 si è tenuta una riflessione mariana proposta dalla Prof. Eva Gelosi. Martedì 2 settembre alle ore 21,00 le associazioni moiarole si sono ritrovate in piazza Don Minzoni per la Fiaccolata, nel tragitto fino alla chiesa Santa Maria si è pregato insieme e si è concluso con la benedizione del Parroco Don Igor fregonese.

Il giorno seguente sempre nella millenaria Abbazia alle ore 21,00 si è tenuto un interessante incontro su “Maria , Madre della Speranza”, relatore il Vescovo Diocesano Mons. Paolo Ricciardi. Giovedì 4 settembre dopo la Santa Messa delle ore 18:30 la Prof.ssa Alessandra Marcuccini ha relazionato in merito ad una riflessione mariana. Alle ore 21:00 il gruppo di Christian Rock Cattolico “ The Branches” ha proposto una significativa serata di musica e preghiera.

Nella medesima giornata è stata inaugurata la mostra sul Beato Pier Giorgio Frassati, la stessa è stata concessa dalla “Compagnia dei Tipi Loschi di Pier Giorgio Frassati” fondata nel 1993 a San Benedetto del Tronto che ha realizzato i 22 pannelli sulla vita del Beato. Sarà allestita dal 4 all’8 di settembre nel salone della Chiesa Cristo Redentore. Il 4 e il 5 settembre sarà aperta dalle 16 alle 20; il 6, il 7 e l’8 settembre sarà aperta dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20. Nella giornata di venerdì 5 settembre la Santa Messa delle ore 18:30 è stata animata dai giovani di Azione Cattolica e dagli Scout. Il gruppo dei giovanissimi di Azione Cattolica hanno portato la loro testimonianza in merito alla partecipazione al Giubileo degli adolescenti che si è tenuto a Roma.

Oggi pomeriggio, sempre presso l’Abbazia, c’è stata la benedizione dei bambini che porteranno un fiore a Maria, Madre di Misericordia. Successivamente c’è stata la tradizionale benedizione degli automobilisti in via Giovanni XXIII. Poi, a seguire, la Santa Maria con un incontro di preghiera e adorazione.

Fino all’8 di settembre il gruppo Scout organizza una pesca di beneficienza in via Risorgimento , 58. Domenica 7 settembre alla celebrazione delle ore 11:00 presso la chiesa Cristo Redentore ci sarà gli anniversari di matrimonio, mentre alle ore 19:00 in piazza Santa Maria si rinnova il tradizionale concerto della Banda Musicale L’Esina. Il giorno della festa patronale lunedì 8 settembre le Sante Messe saranno tutte a Santa Maria, al mattino alle ore 9:00 e alle ore 11:00 che sarà animata nel canto dal Coro Polifonico David Brunori ; nel pomeriggio alle ore 17:00 si terrà la solenne processione con partenza da Piazza Santa Maria.

Saranno presenti i confratelli del Santissimo Sacramento di Moie unitamente a quelli delle confraternite limitrofe. Infine alle ore 20:00 la cena a buffert aperta a tutta la comunità.

