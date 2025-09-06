Fabbroni: “A Fano il Good Vibes Sunset è stato un successone”

FANO – “Portare il GVS a Sant’Orso è stata davvero una scelta azzeccata, tra cena e dopo cena abbiamo ampiamente superato le 100 persone, noi del Consiglio siamo molto soddisfatti di quanto fatto, e della solita buona risposta del quartiere”, ha dichiarato Matteo Fabbroni.

Che poi continua: “L’obiettivo di rilanciare il parco è stato largamente centrato, da oggi inizia una nuova vita per quell’area e per il nostro quartiere, Sant’Orso è un quartiere residenziale per famiglie, non c’è spazio per vandali e malintenzionati e quest’evento è servito proprio a ribadirlo.

“Le novità però non sono finite, stiamo già organizzando il canonico evento di Halloween, e stiamo già pensando a quando riportare il GVS a Sant’Orso, sempre al parco del campo da basket, perchè lo slogan che abbiamo scelto è chiaro: STESSO POSTO, ALTRA STORIA!”.

Conclude poi con i ringraziamenti: “Ci tengo a ringraziare come sempre il Sindaco Serfilippi e gli Assessori Curzi e Santorelli senza i quali, nè noi come consiglio, nè questi eventi, esisterebbero, tutti i consiglieri, i ragazzi del Good Vibes Sunset, la Palestra Balance Lab con cui abbiamo collaborato, GES Gusto e Sano per il Catering, il Bar Primo Fiore e infine l’ASD Phoenix Boxe che ci ha dato una mano nell’organizzazione”. Appuntamento all’anno prossimo!

