Auto si ribalta, soccorse quattro persone bloccate all’interno

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 8.30 circa in via Zingari per un incidente stradale con una macchina ribaltata.

La squadra dei Vigili del fuoco, appena giunta sul posto ha collaborato con il personale sanitario del 118 per soccorrere le quattro persone all’interno dell’auto ed ha poi messo in sicurezza il veicolo alimentato a metano.

 

