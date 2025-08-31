“A Chiaravalle estate invivibile per i residenti di Largo 2 Giugno e Via della Repubblica”

La denuncia del consigliere comunale Matteo Bitti

CHIARAVALLE – “Non possiamo restare indifferenti di fronte al disagio dei cittadini: servono interventi immediati per garantire il diritto al riposo.” Con queste parole il consigliere comunale Matteo Bitti interviene sul grave problema del rumore notturno che da troppo tempo, sta rendendo invivibile la vita dei residenti di Largo 2 Giugno e Via della Repubblica.

“Ho raccolto numerose segnalazioni da residenti esasperati – dichiara Bitti – persone che non riescono più a dormire e vedono compromessa la qualità della vita. Non possiamo ignorare queste richieste di aiuto: serve un intervento concreto da parte dell’amministrazione.”

Il consigliere chiede un piano d’azione immediato, implementando un sistema di video sorveglianza almeno su largo 2 Giugno.

“Quello che succede in quella parte di città non ha nulla a che vedere con i locali, che non hanno alcuna responsabilità per questo, né con la così detta movida estiva, in quanto avvengono nelle ore più tarde della notte, ma solo con un mal costume diffuso di chi non ha rispetto per gli altri”.

È una situazione che si protrae da anni e che va assolutamente stoppata”.

