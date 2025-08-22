venerdì, Agosto 22, 2025
Una croce pericolante rimossa dal campanile della chiesa / VIDEO

CASTELFIDARDO – I Vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Giacomo Leopardi per la rimozione di una piccola croce pericolante dal campanile della chiesa Collegiata.

Per effettuare l’operazione in sicurezza è stata impiegata l’autoscala proveniente dalla sede centrale di Ancona, considerata l’altezza della struttura pari a circa 25 metri.

