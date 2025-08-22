venerdì, Agosto 22, 2025
Molti interventi dei Vigili del fuoco dopo l’ondata di maltempo

PESARO – Sono circa 170 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per il maltempo che ieri pomeriggio ha coinvolto il territorio pesarese.

Il lavoro delle squadre dei Vigili del fuoco proseguirà ancora per tutta la giornata per rimuovere gli alberi caduti sulle strade.

