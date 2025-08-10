Un appartamento danneggiato questa mattina da un incendio

ANCONA – Questa mattina, poco dopo le 12, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Margherita per un incendio che ha interessato un appartamento al primo piano di una palazzina.

Sul posto sono arrivate due squadre dalla sede centrale, con altrettante autobotti, che hanno provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area.

L’appartamento non ha riportato danni strutturali, ma è stato compromesso dal fumo.

Due persone sono state evacuate e potranno rientrare solo dopo il completo ripristino dell’abitazione.

