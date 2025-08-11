Maxi incendio in un’azienda che produce imbarcazioni / VIDEO

FANO – Da questa mattina i Vigili del fuoco stanno intervenendo in via Papiria, alla Carbon Line, per l’incendio di un capannone di cira 15.000 metri quadrati adibito alla produzione di imbarcazioni.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine. Tutto il personale presente all’interno è stato evacuato. Un dipendente dell’azienda è stato trasportato, in via precauzionale, al Pronto Soccorso in codice giallo.

“Attualmente – afferma il sindaco Luca Serfilippi – i Vigili del Fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. In via precauzionale si raccomanda a tutta la cittadinanza di mantenere chiuse finestre e porte, disattivare gli impianti che prelevano aria dall’esterno come sistemi di aerazione e condizionatori, trattenere in casa, se possibile, gli animali domestici e da affezione e non raccogliere prodotti alimentari o colture da orti e terreni nelle zone vicine.

“Sono in corso accertamenti da parte di ARPAM per verificare l’eventuale tossicità dei fumi della combustione. È stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per il coordinamento delle operazioni e dell’assistenza alla popolazione. Le autorità competenti stanno monitorando la situazione”.

Nel pomeriggio erano ancora presenti sul posto le squadre dei Vigili del fuoco di Fano, Pesaro, Urbino, Jesi e Macerata. Presente anche il personale SAPR VVF (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) che sorvola l’aera dell’incendio con i droni per il monitoraggio dall’alto.

“Prima di tutto – si legge in una nota diffusa da Marta Ruggeri, capogruppo del M5S in Consiglio regionale -, esprimo la mia vicinanza al dipendente dell’azienda rimasto intossicato nell’incendio e un pensiero di sollievo perché, per fortuna, non ci sono stati incidenti più gravi che abbiano coinvolto altre persone.

“Un sincero ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine e al personale sanitario dell’AST per il pronto intervento che ha evitato il peggio.

“L’incendio nello stabilimento della Carbon Line ci ricorda quanto siano importanti la prevenzione e i controlli di sicurezza, spesso vissuti come inutili orpelli burocratici, e come sia inopportuno insediare industrie insalubri nei pressi dei centri abitati, come invece questa amministrazione comunale purtroppo ha deciso di fare nella zona di Chiaruccia, nonostante l’opposizione dei cittadini.

“Rimane il rammarico per il considerevole danno ambientale che i quartieri limitrofi e le colline dell’interno stanno subendo, i cui contorni saranno più chiari nelle prossime ore quando saranno diffusi gli accertamenti dell’ARPAM”, conclude Marta Ruggeri.

Dopo l’incendio sviluppatosi nella mattinata in via Papiria e della conseguente nube di fumo che sta interessando le aree circostanti, il Sindaco di Fano ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica.

Il provvedimento, adottato in base al principio di precauzione e in seguito alle indicazioni pervenute da AST Pesaro Urbino e ARPAM, dispone per la popolazione entro un raggio di 2 chilometri dal luogo dell’incendio:

il divieto di utilizzo di climatizzatori e pompe di calore che prelevano aria dall’esterno;

l’obbligo di tenere chiusi tutti gli infissi di abitazioni, opifici e attività artigianali;

il divieto di consumare prodotti agricoli di qualsiasi tipo (frutta, verdura, foraggio) raccolti o coltivati nell’area interessata;

il divieto di utilizzare o consumare acqua superficiale stagnante, sia per le persone sia per gli animali;

l’obbligo di trattenere in casa, se possibile, animali domestici e da affezione;

la limitazione delle attività all’aperto, in particolare quelle di carattere ludico-sportivo.

Le misure resteranno in vigore fino al completamento delle analisi da parte di ARPAM su aria, suolo e acqua, necessarie per escludere la presenza di sostanze inquinanti o tossiche oltre i limiti di legge.

Si segnala che il dipendente trasportato questa mattina in Pronto Soccorso in codice giallo non ha riportato intossicazioni ed è già stato fortunatamente dimesso.

L’ordinanza è stata trasmessa a tutte le autorità competenti, inclusi Prefettura, Protezione Civile, AST, ARPAM, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Commissariato di P.S. e Carabinieri, ed è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Fano.

Le autorità continuano a monitorare la situazione e forniranno ulteriori aggiornamenti alla cittadinanza.

Per ottimizzare le operazioni di spegnimento, le squadre dei Vigili del fuoco a terra si sono avvalse delle riprese video in diretta effettuate dai droni VVF dotati di termocamera, così da concentrare i getti di schiuma antincendio nelle aree maggiormente interessate dalle fiamme.

