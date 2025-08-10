domenica, Agosto 10, 2025
Carta in fiamme all’interno di un compattatore

FALCONARA MARITTIMA – Intorno alle ore 12, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via del Commercio per un incendio sviluppatosi all’interno di un compattatore di carta situato in un’azienda.
La squadra di Ancona, con l’ausilio di un’autobotte, ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area.
Non si registrano persone coinvolte né danni all’edificio sovrastante.

 

