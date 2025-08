Il vicepremier Matteo Salvini inaugura a Fano la 66^ Festa del Mare

Il ministro ha brindato con la moretta dopo l’incontro al Caffè Porto con la marineria fanese

FANO – “Abbiamo sempre battagliato a Bruxelles in difesa dei pescatori, alcune le abbiamo vinte e altre, purtroppo, le abbiamo perse. Quella che vogliamo portare avanti è contro i tagli previsti dalla Von Der Leyen della Commissione europea di 84 miliardi di euro nei prossimi anni alle voci pesca ed agricoltura. Si può risparmiare su tutto tranne su quello che pescatori ed agricoltori portano sulle nostre tavole. Quindi fondamentale dare battaglia per evitare i tagli della commissione europea e poi stiamo lavorando con la Guardia costiera per aiutare ad accompagnare i pescatori invece di complicargli la vita con la burocrazia per eccesso di controlli. Sulla direttiva Bolkestein ho personalmente fatto il decreto indennizzi che è prossimo a uscire anche con un bando tipo per carcare di aiutare soprattutto le imprese a conduzione famigliare ed evitare di essere buttate a mare con i loro sacrifici”. E’ quanto ha dichiarato Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Fano in occasione della Festa del Mare dove ha incontrato pescatori e marinai nel cuore della marineria fanese, al Caffè del Porto, e dove si è svolto anche un punto stampa molto partecipato.

Accompagnato dal presidente della Commissione agricoltura alla Camera dei Deputati, Mirco Carloni e accolto dal sindaco Luca Serfilippi, dall’assessore al Turismo e Grandi Eventi e alle Attività Produttive Alberto Santorelli, e da Confesercenti (organizzatori della manifestazione), il Ministro è stato invitato al Caffè del Porto di Simone Serfilippi e Stefania Palazzini, a degustare la moretta, la bevanda tipica dei marinai fanesi preparata con caffè corretto con una miscela di liquori, principalmente anice, rum e brandy (o cognac), a cui viene aggiunta una scorza di limone e zucchero.

La 66^ edizione della Festa del Mare entra nel vivo: sabato 2 agosto giornata dedicata alla ‘Notte del Mare’: inizio alle ore 18 con lo spettacolo in mare delle vongolare con turbosoffianti in collaborazione con la marineria fanese (davanti al Molo dell’Arzilla). Due appuntamenti importanti la mattina: all’alba (ore 5) per assistere al concerto per violoncello di Flavia Massimo (a cura di Fano Jazz by the sea, rinviato per maltempo) e alle ore 9 convegno sul futuro del mare al Fano Marine Center a cura di Fano Unimar odv con la partecipazione delle associazioni ambientaliste. Alle 18 al nuovo Palco Adriatico (via N. Sauro), si parte di nuovo alla scoperta delle storie e delle tradizioni marinare. Dalle ore 19 alle 20 proiezione di PescAmare all’Auditorium del mare mentre dalle ore 19.30 alle 22.30 le iniziative ludiche ‘Marelab – Scopriamo il mare’: appuntamento in viale C. Simonetti, 27 (a cura de Il Ridosso e Fano Unimar odv). Alle ore 21 All’auditorium del mare il varietà musical-popolare ‘Ritmi di mare, ritmi di versi’. Dalle ore 21 appuntamenti con la musica live: l’Orchestra Spettacolo Riccardi si esibirà al Largo Rastatt (ore 21), gli EEF – Early Ettringite Formation con musica inedita rock con sfumature jazz, funk e fusion (ore 22, Palco Adriatico), il concerto di Tony B al Palco del Lido (ore 22) e Dj Set Eternal Love Francesco Rossini, Carnage Collective (ore 22, Parcheggio dei Murales).

Stand gastronomici tutti i giorni, al Porto con specialità preparate secondo le ricette dei pescatori fanesi da assaggiare nei tanti stand gastronomici ‘Dal Peschereccio alla Tavola’ a cura di Onstage Produzioni e New Copromo.

Si segnalano, inoltre, la mostra fotografica in realtà aumentata ‘Istanti di Sopravènto’ a cura di Rebel House (dal 1° al 3 agosto, zona Palco Adriatico) e ancora, dall’1 al 3 agosto, ‘Esposizioni artistiche a tema marino’ ispirate al brano ‘Com’è profondo il mare” a cura dell’associazione FanoUnimar Odv e Polo Scolastico 3 di Fano (Istituto A. Olivetti), allestita all’Auditorium del Mare di fronte al Monumento dei caduti del mare (via Nazario Sauro).

La Festa del Mare è promossa dal Comune di Fano e organizzata da Confesercenti. Partner dell’iniziativa sono: l’associazione Il Ridosso aps, Onstage Produzioni, Rebel House, FanoUnimar odv, Porto Futuro, Anmi (Associazione Nazionale Marinai d’Italia), New Copromo, Vigilar.

