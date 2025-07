Caporossi sull’Aeroporto di Falconara: “I numeri smentiscono Bugaro e Acquaroli”

ANCONA – Nelle scorse settimane, il candidato consigliere regionale Giacomo Bugaro (Fratelli d’Italia), nonché membro del Consiglio di Amministrazione della società Ancona International Airport S.p.A., ha celebrato pubblicamente attraverso i propri canali social un presunto risanamento dell’aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara. Nel suo post del 4 luglio, Bugaro ha parlato di “utile di bilancio” rivendicando il merito al governo regionale guidato da Francesco Acquaroli, presidente uscente e ricandidato per il centrodestra.

Peccato che i dati ufficiali raccontino tutt’altra storia.

Il bilancio 2024 della società aeroportuale, disponibile pubblicamente sul sito dell’aeroporto, smentisce in maniera inequivocabile le dichiarazioni trionfalistiche di Bugaro e Acquaroli. I numeri parlano chiaro: una perdita d’esercizio superiore al milione di euro e un patrimonio netto in flessione rispetto all’anno precedente. Altro che “utile” e “risanamento”: non esiste traccia, nei documenti ufficiali, di un ritorno in utile o di una ripresa strutturale della società.

Non solo le affermazioni diffuse non trovano riscontro nei numeri ufficiali, ma risultano in palese contrasto con il bilancio depositato e approvato. E proprio per questo, quanto accaduto è ancora più grave: perché tali dichiarazioni provengono da un membro del Consiglio di Amministrazione della società stessa, che dovrebbe agire con senso di responsabilità e rispetto della verità, e non alimentare narrazioni propagandistiche a fini elettorali.

“Siamo di fronte a una palese mistificazione della realtà – afferma Michele Caporossi, fondatore di Progetto Marche – che non può essere liquidata come una semplice svista. Giacomo Bugaro non è un cittadino qualunque: è un membro del CdA della società aeroportuale. Ha l’obbligo morale e istituzionale di comunicare con rigore, non di fare propaganda elettorale con numeri inventati. La Regione Marche deve chiarire immediatamente questa vicenda e pretendere trasparenza da chi amministra beni pubblici. Chi mente sui numeri mente ai cittadini”.

Progetto Marche, lista a sostegno del candidato presidente Matteo Ricci, chiede con urgenza una rettifica pubblica e ufficiale da parte del presidente Francesco Acquaroli e di Giacomo Bugaro delle informazioni fuorvianti diffuse alla stampa e sui social. È necessario un intervento chiarificatore da parte della Regione e dei vertici della società Ancona International Airport per spiegare l’origine delle cifre errate e le modalità con cui sono state comunicate. Ed è altrettanto doveroso un impegno concreto affinché infrastrutture strategiche come l’aeroporto non vengano più trasformate in strumenti di propaganda elettorale, ma valorizzate nel rispetto delle risorse pubbliche.

“Questa non è una sterile polemica – ha concluso Caporossi – da campagna elettorale. È una questione di rispetto per i cittadini marchigiani. I numeri pubblici non sono opinioni. Sono strumenti di valutazione democratica, e chi li manipola mette in discussione non solo la propria credibilità politica, ma l’intero rapporto tra istituzioni e cittadini. Con quali criteri e finalità vengono comunicate cifre che non trovano alcuna corrispondenza nei documenti ufficiali? È questa la gestione che Fratelli d’Italia vuole continuare a proporre per le Marche? I marchigiani meritano verità, non slogan”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it