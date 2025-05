Le sculture enigmatiche di Andrea da Montefeltro illuminano a Frontone il Castello della Porta

FRONTONE – Nel cuore delle Marche, incastonato tra le cime appenniniche, il maestoso Castello della Porta di Frontone si prepara ad accogliere un evento culturale che promette di incantare e stupire: la mostra “Arcana” Il Leone del Nuovo Orizzonte”, dedicata all’artista contemporaneo Andrea da Montefeltro premio della Pace nell’Arte dell’ONU.

Un’occasione imperdibile per immergersi in un universo di forme, simboli e mistero, dove la pietra si anima di un’energia sorprendente. Andrea da Montefeltro non è solo uno scultore, è un custode di antiche tecniche e saperi e un pioniere di nuove visioni. Le sue opere in pietra, lungi dall’essere statiche, rivelano una profonda conoscenza dei materiali e una capacità unica di infondere vita nella materia inerte. Se la storia ci lega al glorioso Ducato dei Montefeltro, con la sua ricchezza artistica e intellettuale, Andrea ne raccoglie l’eredità non solo nel nome ma anche nello spirito di ricerca e innovazione.

Passeggiando tra le antiche mura del Castello della Porta, i visitatori saranno trasportati in un mondo dove l’arte si fonde con la filosofia, la meccanica e l’esoterismo. Le sculture di Andrea da Montefeltro non sono semplici forme, ma complesse architetture scultoree, spesso evocando meccanismi arcaici o futuristici, ingranaggi e strutture organiche che sembrano provenire da un’epoca dimenticata o da un futuro non ancora scritto. Le sue opere che sembrano antichi strumenti celesti, con i suoi anelli e strutture elaborate, invitano alla contemplazione dei cicli universali e del rapporto tra uomo e cosmo.

Ogni pezzo è un enigma da decifrare, un invito a esplorare il significato nascosto dietro la perfezione delle forme. L’opera di Andrea da Montefeltro è un dialogo continuo tra il visibile e l’invisibile, tra la fisicità della pietra e la spiritualità dei suoi simboli. Le sue sculture sono talvolta intrise di riferimenti alla storia dell’arte, all’alchimia, alla geometria sacra e a un’estetica steampunk che affascina per la sua combinazione di antico e moderno. L’evento sarà una tappa obbligata per gli amanti dell’arte, la manifestazione che durerà da giugno a settembre è stata organizzata in sinergia con il Comune di Frontone e Opera Coop e vedrà l’importante curatela della direttrice artistica Annalisa Di Maria esperta internazionale di Leonardo da Vinci e degli artisti neoplatonici del Rinascimento.

La mostra allestita in questo magnifico borgo divenuto bandiera arancione del Touring Club, tra i patrocini dell’iniziativa oltre alle istituzioni del territorio, Comune di Frontone, Provincia di Pesaro e Urbino, Pro loco e UNPLI Pesaro e Urbino vede anche il Club UNESCO di Firenze e l’ENIT. La scelta del Castello della Porta non è casuale. Questo luogo, intriso di storia e fascino, offre la cornice ideale per opere che trascendono il tempo. La mostra “Arcana” rappresenta un’opportunità eccezionale per i turisti e gli appassionati d’arte, di scoprire un artista che sta ridefinendo il linguaggio della scultura contemporanea, offrendo al contempo un’esperienza culturale profonda e suggestiva.

Non perdete l’occasione di visitare “Arcana: Il Leone del Nuovo Orizzonte” al Castello della Porta di Frontone, l’evento inaugurale sarà il 7 giugno alle ore 17,00. Un viaggio straordinario nell’arte, nella storia e nel mistero, che vi lascerà a bocca aperta con la mente stimolata.

