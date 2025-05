Alla Casa delle Culture di Ancona decantati versi pazzi ma allo stesso tempo commoventi e significativi / VIDEO

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Presso la Casa delle Culture di Vallemiano, si è tenuta l’anteprima della ventiduesima edizione della manifestazione “La punta della lingua” curata dall’Associazione Nie Wiem, nel corso della quale alcuni poeti hanno decantato i loro versi.

L’incontro, il cui titolo “Versi pazzi” è stato fortemente voluto dal poeta Luca Itoua Konga, è stato presentato dal professor Valerio Cuccaroni. I poeti che hanno partecipato provenivano dal variegato mondo delle persone affette da disturbi del comportamento. Questa loro disabilità non soltanto non ha costituito un problema, ma anzi ha portato alla luce il desiderio di venire allo scoperto, senza il timore del giudizio degli altri. Come ha precisato Cuccaroni, in passato la società ha spesso emarginato queste persone, esprimendo un giudizio di condanna nei loro confronti. A volte, anziché essere curate, sono state rinchiuse nei manicomi o presso le case di cura.

Luca ha decantato alcuni versi da lui scritti. I suoi versi pazzi sono in realtà dei pezzi profondi ed originali, caratterizzati da una buona dose di ironia e dalla voglia di prendersi in giro. Sono versi intensi, ricchi di parole ed alchimie lessicali di pregevole fattura. Denotano che il nostro amico vive in un mondo tutto suo che gli consente di vivere con particolare intensità le proprie emozioni. Anche i titoli rivelano lo stato di rapimento di Luca. Ecco alcuni esempi: “A pranzo pause e premure”, “Io sono un millepiedi”, “Sicurezza compulsiva”, “L’invitatosi”, “L’azzica di Ezio”, “I letargici meandri delle code di stampa fantasma”, “Tra un’ignota gioia e l’altra apparente”, “Mondo ammantato”. In particolare, vorrei ricordare il bellissimo “Saluto di protesta”, ispirato ad un episodio realmente accaduto: all’uscita da una riunione, Luca si era molto annoiato e aveva mostrato il suo disagio abbandonando gli amici senza salutarli. In proposito, mi viene alla mente la battuta di quel regista e attore famoso che, in un suo film, si domandava “Ma mi si nota di più se vengo o se non vengo?”. Luca esprime il suo mondo interiore, oltre che con la poesia, anche con la pittura.

A Luca è seguito Mauro, che ha poetato con “Dolce sconosciuta” e il commovente “A Gesù”. Altre due ragazze hanno decantato alcune loro poesie.

Luca, vero mattatore della serata, è intervenuto più volte per esternare il suo pensiero, soprattutto in merito alla diagnosi di cura che, paradossalmente, – e queste è una sua convinzione- spesso finisce con l’aggravare la situazione, anziché curarla.

Prima di congedarsi, Luca ha firmato due dediche sul testo “Mistikittica”, il suo primo libro di poesie. Anche nel fare la dedica, Luca segue una procedura: prima scrive la dedica su un foglio, poi la fotografa sul cellulare e poi copia la dedica sul volume da dare al suo interlocutore. Tale sistema artigianale può sembrare a prima vista strano, ma a ben vedere ha l’effetto di dar vita ad un archivio delle dediche da parte del suo autore: niente male come idea.

Anche la dedica esprime una sensazione, non è vero Luca?

Il professor Cuccaroni ha salutato i partecipanti rinnovando l’invito alla prossima edizione de “La punta della lingua”.

