Le Grotte di Frasassi accolgono oltre 2000 studenti da tutta Italia

In finale anche quindici scuole marchigiane delle province di Ancona, Fermo, Pesaro e Macerata

JESI – Mercoledì 28 maggio, a partire dalle ore 10.30, il PalaTriccoli di Jesi ospiterà la Finale Nazionale del progetto didattico “Gormiti – The New Era Game” che vedrà protagonisti oltre 2000 studenti provenienti da ogni parte d’Italia.

A tenere alta la bandiera marchigiana saranno quindici scuole delle Provincie di Ancona, Fermo, Pesaro e Macerata arrivate in finale e sono: Istituto Comprensivo “Mazzini” di Castelfidardo (primaria e secondaria), Istituto Comprensivo “Soprani” di Castelfidardo (secondaria), Primaria “Giuseppe Mazzoni” di Sant’Elpidio a Mare, Istituto Comprensivo “Gino Strada” di Monte Urano (secondaria), Istituto Comprensivo “Egisto Paladini” di Treia (secondaria), Primaria “Anna Frank” di Pollenza, Istituto Comprensivo “Vincenzo Monti” di Pollenza (secondaria), Istituto Comprensivo “Simone De Magistris” di Caldarola e Belforte del Chienti (primaria e secondaria), Scuola Primaria “E. De Amicis” di Castelraimondo, Istituto Comprensivo “N. Strampelli” di Castelraimondo (secondaria), Istituto Comprensivo “N. Badaloni” di Recanati (secondaria), Istituto Comprensivo “Paoletti” di Pieve Torina (secondaria),Istituto Comprensivo “Macerata Feltria – Raffaello Sanzio” di Mercatino Conca (secondaria), Istituto Comprensivo “Macerata Feltria – Raffaello Sanzio” di Carpegna (secondaria) e l’ Istituto Omnicomprensivo Statale “Della Rovere” di Urbania (secondaria).

Un evento straordinario per celebrare l’impegno e la preparazione delle scuole finaliste, che si sono distinte durante le tappe del tour affrontando con entusiasmo temi fondamentali come il risparmio idrico, la raccolta differenziata, l’economia circolare e la lotta all’inquinamento. Le classi partecipanti avranno l’occasione non solo di competere in un coinvolgente quiz interattivo, ma anche di visitare le magnifiche Grotte di Frasassi, promotrici del progetto e custodi di un patrimonio geologico unico al mondo.

“È una grande occasione per celebrare il sapere e l’impegno dei nostri giovani studenti in un contesto dinamico, immersivo e divertente – commenta Lorenzo Burzacca, Amministratore Unico di Grotte di Frasassi –. Vedere tanto entusiasmo attorno a temi così importanti ci incoraggia a continuare su questa strada, con l’obiettivo di ispirare una nuova generazione di cittadini consapevoli.”

Il format, prodotto dall’agenzia Peaktime e condotto dagli esperti formatori Alvin Crescini e Stefano Leva, ha guidato gli studenti in un percorso di gioco e formazione, accompagnati dai carismatici personaggi della serie TV disponibile su RaiPlay, firmata Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi, “Gormiti – The New Era” – Glen, Carter, Skye e Zane – simboli di un’alleanza tra giovani e natura.

Il progetto, offerto gratuitamente alle scuole e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è realizzato in collaborazione con i Consorzi Nazionali per il Riciclo degli Imballaggi (Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea) e si inserisce in un più ampio impegno per sensibilizzare le nuove generazioni sul loro ruolo di “eroi della Terra”.

Tra emozioni, gioco e valori ambientali, la Finale Nazionale di Gormiti – The New Era Game si preannuncia come un evento indimenticabile, simbolo di un’educazione che unisce conoscenza, esperienza e divertimento.

