La posticipazione della ZTL in Corso Matteotti, anche Insieme per Chiaravalle è soddisfatta

CHIARAVALLE – Da Roberto Sabbatini, Silvia Camerucci, Matteo Bitti del Gruppo insieme per Chiaravalle riceviamo e pubblichiamo: “Abbiamo letto, con non poco stupore, l’articolo con cui l’associazione Chiaravalle Domani annuncia che l’Amministrazione comunale ha deciso di posticipare l’inizio della ZTL di Corso Matteotti dalle 18:30 alle ore 19:00 per tutto il periodo estivo, a partire dal 1° giugno. Di tale decisione il gruppo Insieme per Chiaravalle non può che dirsi soddisfatto.

“Tuttavia, al netto dell’autoreferenzialità che traspare dall’articolo di Chiaravalle Domani, nel quale si afferma che tale scelta è frutto di un confronto e dialogo tra l’Amministrazione e i commercianti interessati, è doveroso sottolineare che è stato proprio il gruppo Insieme per Chiaravalle, durante il Consiglio comunale del 29 aprile scorso, a presentare un’interpellanza – poi trasformata in mozione – con la quale si chiedeva esattamente di posticipare alle ore 19:00 l’interdizione al traffico veicolare lungo il Corso.

“Questa interpellanza, presentata per la terza volta (dal 2023 ogni anno il nostro gruppo consiliare ha depositato la stessa richiesta), nasceva dall’esigenza di dare voce ai commercianti, che si sentivano penalizzati dalla chiusura anticipata del Corso, considerata la scarsa affluenza di persone lungo la principale via cittadina.

“La discussione su questo punto ha occupato il Consiglio comunale per oltre un’ora, durante la quale l’assessora Caimmi si è lanciata in attacchi ingiustificati verso i commercianti, mentre altri assessori hanno addotto motivazioni francamente incomprensibili e nulla aventi che fare con la questione (improbabili piani alternativi di viabilità e intessuti elogi alla Casa Montessori), il tutto nel tentativo di giustificare il netto dissenso dell’amministrazione rispetto alla proposta di posticipare la ZTL.

“Alla fine, infatti, la mozione presentata dal gruppo consiliare Insieme per Chiaravalle è stata respinta con il voto compatto dell’intera maggioranza.

“Al termine della discussione, tuttavia, la Giunta comunale – pur ribadendo fermamente la propria contrarietà alla ZTL posticipata – si è impegnata a incontrare i commercianti per raccogliere le loro opinioni in merito.

“Evidentemente le opinioni dei commerciati sono risultate essere identiche a quelle rappresentate dal gruppo Insieme per Chiaravalle fin dal 2023.

“Ora, bene il dialogo ed il confronto con i cittadini, ma il Consiglio comunale è il luogo deputato a prendere le decisioni che riguardano la città, ed in quella sede la maggioranza avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di decidere.

“Al contrario l’attuale Amministrazione ha mostrato sia un’evidente incapacità di decidere e governare, sia una preoccupante indifferenza verso le esigenze dei commercianti del centro, rappresentate dal gruppo Insieme per Chiaravalle per ben tre volte all’interno del Consiglio Comunale e sempre respinte dalla maggioranza.

“Sia ben chiaro, anche noi vorremmo un corso almeno in parte pedonale, ma per farlo serve un serio piano di riqualificazione che al momento non esiste, ecco perché la proposta dei commercianti è una richiesta che fa i conti con la realtà dei fatti.

“Il corso di Chiaravalle è carente di attrattiva, e se non fosse per le attività commerciali sarebbe un deserto a tutte le ore.

“Va quindi sottolineato che questa è la vittoria dei commercianti che hanno con forza chiesto una modifica della ZTL, contro il parere contrario più volte espresso dall’assessore Caimmi e dalla maggioranza tutta nel Consiglio Comunale del 29 Aprile 2025.

“Così facendo, l’Amministrazione ha finito quindi per contraddire sé stessa. Ma nel frattempo… si autocelebra”.

