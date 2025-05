“Nella memoria e nel cuore”, in libreria l’opera di Sabrina Paoloni

URBINO – “Nella memoria e nel cuore” (Ed. Book Sprint) rappresenta il debutto nella narrativa di Sabrina Paoloni, giovane autrice marchigiana di Urbino che ha voluto portare a termine un progetto apparentemente semplice e banale, ma che in realtà – soprattutto in una società device-oriented – si è rivelato profondo e ricco di spunti. Il libro, infatti, raccoglie la storia della sua famiglia, soffermandosi principalmente sulla figura del saggio nonno paterno Antonio. Attraverso la partecipazione in prima persona dell’autrice sono stati raccolti e fissati per sempre ricordi e racconti, spesso resi tramite coinvolgenti discorsi diretti.

Le storie si svolgono principalmente a Pieve del Colle, piccola frazione di Acqualagna, città nota in tutto il mondo per i tartufi, ma anche per la sincerità e accoglienza dei suoi abitanti che, fin dai tempi antichi, sono stati testimoni del passaggio di un’importante via di comunicazione come la via Flaminia.

«Questo libro è nato principalmente per onorare la memoria di mio nonno Antonio – dice l’autrice Sabrina Paoloni – ma anche per essere di stimolo alle giovani generazioni affinché sappiano scoprire e valorizzare le ricchezze culturali, morali e di tradizioni che solo i nonni, gli antenati, possono trasferire. Nel volume ho raccolto il mio personale ricordo del nonno, della sua storia, del suo lavoro, della cultura contadina. Fin da piccola sono stata emozionata dai suoi racconti, passavamo intere giornate insieme a parlare e, con il passare degli anni, il nostro rapporto è diventato sempre più forte e profondo. Da qui è nata l’idea di mettere nero su bianco le sue esperienze e tramandare, ricordare, rivivere un passato che ha degli straordinari insegnamenti di vita».

Il libro è suddiviso in otto capitoli, ognuno dei quali è scandito da una cronologia temporale, dove si intrecciano argomenti di vita sociale, storia, cultura e vita familiare. I primi capitoli si riferiscono al tessuto economico e storico in cui l’uomo è cresciuto, proseguendo vengono narrati aneddoti e ricordi relativi all’epoca fascista e agli anni bui del secondo conflitto Mondiale. Non mancano poi informazioni di tipo culturale, tradizionale e sulle usanze della vita di campagna della zona di nascita della famiglia, che vengono suddivise in base alle stagioni e alle ricorrenze.

I capitoli conclusivi approfondiscono il forte e profondo legame sentimentale che c’è sempre stato fra il nonno e l’autrice. Il tutto viene descritto con particolare attenzione a dettagli, tradizioni, cultura, sentimenti e storia di vita personale: nulla deve sfuggire al lettore per non dimenticare, per essere partecipe di questo sentimento che, poi, accomuna le storie personali di molti e che, magari, non sempre vengono espresse. Il libro, edito da Book Spint, è disponibile sia on line che nelle librerie. www.booksprintedizioni.it

