A Marotta e Mondolfo un’estate di emozioni: presentati gli eventi principali della stagione turistica

MONDOLFO – È stato presentato nella sala del Consiglio comunale di Mondolfo, alla presenza del sindaco Nicola Barbieri, dell’assessore al Turismo Davide Caporaletti e del consigliere con delega alla Cultura Even Mattioli, il calendario degli eventi principali che animeranno l’estate 2025 a Mondolfo e Marotta. Dal borgo al mare, il nostro territorio torna ad essere palcoscenico diffuso di emozioni, incontri, spettacoli, musica e teatro.

Tra gli appuntamenti più attesi, torna l’amatissima rassegna “Come un libro all’aperto”, con nomi di primo piano della cultura, del giornalismo e dello spettacolo tra cui Red Canzian, Gabriele Corsi e tanti altri. Il Chiostro di Sant’Agostino, Piazza dell’Unificazione e il Molo di Marotta si trasformeranno in salotti sotto le stelle, tra il 18 e il 24 giugno, e poi ancora dal 3 al 9 luglio e l’11 agosto.

In collaborazione con AMAT, la grande comicità approda in Piazza del Comune a Mondolfo: il 22 luglio sarà la volta di Paolo Cevoli con lo spettacolo “Paolo Cevoli Show”, mentre il 2 agosto Alessandro Bergonzoni porterà in scena il suo visionario “Arrivano i Dunque”.

Dal 7 al 12 agosto, in Piazza dell’Unificazione, il tanto atteso MAR80 Festival, organizzato in collaborazione con la Pro Loco Marotta, che avrà tra gli ospiti Donatella Rettore, Max Giusti e Mario Lavezzi.

Dal 21 al 24 agosto torna il Festival della fisarmonica “Tramantici”, dedicato all’antico legame tra Mondolfo e l’affascinante strumento popolare simbolo di marchigianità.

Tra gli eventi clou, da segnare in agenda anche “Festivalle: Festival degli artisti di strada”, che colorerà Marotta l’11 e 12 luglio, invadendo di arte e meraviglia Piazza dell’Unificazione, l’isola pedonale di Viale Carducci e il Lungomare C. Colombo.

E ancora la musica e le storie di Max Paiella con lo spettacolo “C’era una volta…Favole Italiane” il 3 agosto in Piazza dell’Unificazione.

Non mancheranno, inoltre, le serate musicali sotto le stelle a Marotta con i live di “E…state in Piazza” e l’energia di “Terre Sonore”, oltre al consueto teatro amatoriale con la rassegna “Teatro in Piazza” che si terrà ogni lunedì di luglio in Piazza del Comune a Mondolfo.

Anche i più piccoli avranno tante occasioni per divertirsi: ogni mercoledì di luglio, in Piazza dell’Unificazione, “Giocolandia: la Ludoteca va in vacanza” e al Bastione S.Anna di Mondolfo ci saranno le letture animate di “Fiabe al Bastione”.

Quello che ci aspetta, dunque, è un calendario di eventi di grande qualità, frutto di un lavoro corale che coinvolge l’Amministrazione comunale, gli uffici, le associazioni del territorio e numerosi volontari. Sarà una stagione davvero ricca di appuntamenti, tra il borgo antico e il mare, in grado di coinvolgere turisti e visitatori di ogni fascia d’età.

Il programma completo e dettagliato con tutte le iniziative sarà consultabile, nelle prossime settimane, sul sito istituzionale del Comune di Mondolfo.

