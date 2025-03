Consegnate le “Medaglie Mauriziane” al merito ad ufficiali, ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza

ANCONA – Oggi, presso la Caserma “Paolini”, sede del Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza, si è svolta la cerimonia solenne per la consegna delle “Medaglie Mauriziane” al merito di dieci lustri di carriera militare a 15 Fiamme Gialle, tra Ufficiali, Ispettori e Sovrintendenti in servizio nel Corpo ed in congedo.

Le decorazioni sono state consegnate dal Comandante Regionale Marche, Generale di Brigata Nicola ALTIERO, alla presenza dei Comandanti Provinciali di Ancona, Macerata, e del Comandante del Centro di Addestramento di Ancona, di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, dell’Associazione Nazionale “Nastro Verde” e dei rappresentanti delle sigle sindacali del Corpo.

La Medaglia Mauriziana fu istituita da Carlo Alberto di Savoia nel 1839 per dimostrare il suo affetto e la riconoscenza della Patria nei confronti degli Ufficiali che “fossero rimasti sotto le bandiere per la durata di dieci lustri”, periodo che oggi si ottiene sommando gli anni di servizio a quelli di Comando.

Dopo l’avvento della Repubblica, l’onorificenza, d’oro, è stata estesa anche ai Sottufficiali e viene oggi concessa dal Capo dello Stato quale riconoscimento per aver tenuto, nei cinquant’anni di servizio militare, un comportamento “altamente meritevole”.

Durante la cerimonia, il Comandante Regionale ha espresso il proprio apprezzamento per l’alto senso del dovere dimostrato dai destinatari dell’onorificenza, sottolineando come il loro impegno rappresenti un esempio di professionalità e lealtà per le nuove generazioni di finanzieri.

La consegna delle Medaglie Mauriziane è stata, quindi, l’occasione per celebrare non solo i singoli successi professionali, ma anche il continuo rafforzamento della presenza della Guardia di Finanza nel territorio, impegnata a garantire la legalità e la sicurezza economica per tutti i cittadini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it