Sabato ad Ancona Salvini e Giorgetti parleranno di economia e futuro

La Lega porta le Marche al centro del dibattito economico nazionale

ANCONA – Sabato 15 marzo, Ancona ospiterà un evento nazionale di primaria importanza organizzato dalla Lega: “Tutta un’altra economia: la sfida del valore”. Un incontro che metterà al centro il futuro economico del Paese, le infrastrutture e il rilancio del sistema produttivo, con un focus particolare proprio sulle Marche. L’incontro, che inizierà alle ore 10 presso il Centro Federale FIGC di Via Schiavoni, vedrà la partecipazione del massimi vertici del partito, tra cui quella del Segretario Federale della Lega, On. Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti.

Sull’importanza dell’iniziativa, On. Giorgia Latini ha dichiarato: “Sabato ad Ancona un evento nazionale del partito, propedeutico al prossimo congresso nazionale del partito previsto a Firenze. L’incontro rappresenta un’occasione fondamentale per discutere del futuro economico del Paese, mettendo al centro le eccellenze marchigiane e il loro contributo alla crescita nazionale. Un momento di confronto con amministratori locali ed esponenti dell’imprenditoria, per delineare strategie e visioni che possano tradursi in opportunità concrete per cittadini e imprese. Grazie a Salvini e Giorgetti per la loro presenza e per aver fortemente voluto che fossero le Marche ad ospitare questo evento chiave a livello nazionale per rilanciare l’agenda economica della Lega”.

Presenti numerosi esponenti di spicco del partito, assessori, consiglieri regionali, sindaci, amministratori locali, economisti, imprenditori e rappresentanti del mondo produttivo. Ad aprire i lavori saranno il Segretario Regionale della Lega Marche e Vicepresidente della Commissione Cultura della Camera, On. Giorgia Latini a cui seguiranno gli interventi del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e del Sindaco di Ancona Daniele Silvetti.

Ad introdurre il dibattito, il sociologo e analista politico Alessandro Amadori offrirà un’analisi sulle principali sfide economiche e sociali che l’Italia deve affrontare, delineando gli scenari futuri in un contesto globale complesso e in continua evoluzione. Il Sen. Armando Siri, Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti della Lega, illustrerà le proposte del partito sulla pace fiscale e la flat tax, strumenti chiave pensati per rilanciare la competitività del sistema economico nazionale e per sostenere il lavoro e le imprese attraverso misure efficaci e strutturali. Un approfondimento sull’agenda economica della Lega sarà poi affidato al Sen. Alberto Bagnai, economista e Capo Dipartimento Economia della Lega, che analizzerà le strategie per favorire la crescita e la stabilità economica del Paese.

Le Marche, con la loro forte vocazione imprenditoriale, saranno protagoniste di un panel dedicato al valore del territorio. Andrea Antonini, Assessore alle Attività Produttive della Regione, e Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche, si confronteranno con alcuni dei più importanti rappresentanti dell’industria locale, tra cui Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici, settore simbolo del Made in Italy, Lino Rossi della “Erede Rossi Silvio” , Massimo Fileni, Presidente del Gruppo Fileni, e Angelo Galeati, CEO del Gruppo Sabelli. A moderare il dibattito sarà la giornalista Maria Antonietta Spadorcia, Vicedirettore del Tg2.

Un altro tema fondamentale sarà quello delle infrastrutture, elemento chiave per lo sviluppo del tessuto produttivo marchigiano e nazionale. Insieme all’On. Mirco Carloni, Presidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, ci saranno Alexander D’Orsogna, Amministratore Delegato dell’Aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona, Massimo Stronati, Presidente di Interporto Marche S.p.A., e Francesco Casoli, Presidente del gruppo industriale Elica Spa. Il confronto sarà guidato dal Direttore del Corriere Adriatico, Giancarlo Laurenzi.

A seguire i riflettosi si sposteranno sui sindaci della Lega Daniel Matricardi (Montalto delle Marche), Enrico Rossi (Cartoceto), Luca Serfilippi (Fano) e Sandro Parcaroli (Macerata). che discuteranno della riforma del codice degli appalti, una rivoluzione normativa con un impatto significativo sulla pubblica amministrazione e sugli enti locali.

Infine a concludere l’eventi gli interventi più attesi a cominciare da quello del Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, che offrirà una visione d’insieme sullo stato dell’economia italiana, le sfide globali e le strategie in atto del Governo per rafforzare il tessuto economico nazionale, e del Segretario Federale della Lega, On. Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Quella di Sabato ad Ancona sarà quindi un’occasione per la Lega per creare un approfondito momento di confronto tra politica ed imprenditoria, con l’obiettivo di delineare una linea congressuale sul tema economico in vista dell’appuntamento di Firenze fissato per il 5-6 Aprile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it