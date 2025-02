Biancani e Della Dora: “Riqualificata la palestra della scuola Don Milani” / FOTO

A Pesaro priorità alle manutenzioni. Interventi che rendono gli spazi più belli e sicuri

PESARO – Più bella e colorata fuori, più sicura e funzionale dentro. È la palestra Don Milani di Villa San Martino, che si arricchisce, all’esterno, di un murale dedicato a Pesaro2024 realizzato dagli alunni della scuola elementare, e si riqualifica, all’interno, grazia agli interventi di manutenzione del Comune di Pesaro del valore di 40mila euro.

«Rendere gli edifici scolastici più sicuri, inclusivi e più sostenibili è una delle priorità della nostra Amministrazione, che sta investendo, e continuerà a farlo, sulla ristrutturazione e sulla costruzione dei luoghi della crescita», hanno commentato il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora.

Avanti tutta sulle manutenzioni: «Sono circa 400mila euro gli interventi che stiamo realizzando nelle scuole, palestre e aree sportive, per consentire ai nostri ragazzi di praticare sport in ambienti sani, belli e di qualità. Oggi, in occasione della presentazione del murale realizzato dagli alunni della scuola, sveliamo anche la nuova veste della palestra della Don Milani. Più sostenibile, grazie alla nuova illuminazione led; più accogliente, grazie alla tinteggiatura di tutto l’impianto; più funzionale grazie alla sostituzione della caldaia e alla sistemazione degli spogliatoi con il cambio degli arredi». Lavori che danno continuità agli interventi di impermeabilizzazione già realizzati.

«Per noi la cultura non è solo quella che si impara sui banchi di scuola, ma è soprattutto quella dell’integrazione, della pace e del rispetto verso le altre persone e verso il nostro patrimonio pubblico. Beni che l’Amministrazione ha il dovere di preservare attraverso gli interventi di manutenzione, che rendono gli spazi per i ragazzi più sicuri e accoglienti, ma che possono essere resi ancora più belli grazie a progetti come quello che inauguriamo oggi.

Il murale dedicato a Pesaro 2024, che raffigura le unicità della città come la musica, la biciletta, la natura, le ceramiche e la pizza rossini, è un bellissimo progetto educativo e creativo. Grazie ai ragazzi per il loro impegno, ma soprattutto grazie agli insegnanti e tutti gli operatori scolastici per il loro prezioso e insostituibile lavoro».

