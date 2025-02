Le Grotte di Frasassi tra i protagonisti delle iniziative legate al Festival di Sanremo

SANREMO – Al via “Festival Art. 21: L’Eco della Libertà dalle Grotte di Frasassi” giovedì 13 febbraio a Sanremo, alle ore 17 a Casa Sanremo, cuore pulsante del Festival della Canzone italiana 2025.

L’evento riunirà artisti, musicisti e personalità del mondo della cultura per celebrare e riflettere sull’essenza della libertà di espressione, un diritto fondamentale che nutre la creatività e la cultura.

Le Grotte di Frasassi, con la loro straordinaria bellezza e la loro affascinante storia secolare, si ergono a potente simbolo naturale di un viaggio interiore verso la libertà.

Un’occasione speciale per omaggiare personaggi illustri della cultura, della musica e dei mass media che si sono distinti per il loro impegno nel divulgare valori di espressioni creative e giornalistiche.

Tra i protagonisti attesi, il Maestro Vittorio Storaro, autore cinematografico vincitore di tre Premi Oscar, il giornalista e scrittore Angelo Mellone Direttore Day Time di Rai 1, Ezio Nannipieri Direttore Artistico di Musicultura, la giornalista e conduttrice televisiva Metis Di Meo, il regista e sceneggiatore Giorgio Verdelli e la giornalista e conduttrice televisiva Donatella Bianchi.

Il “Festival Art. 21: L’Eco della Libertà dalle Grotte di Frasassi” in collaborazione con Treccani, nell’importante anniversario dei cento anni dalla fondazione dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, creerà a Casa Sanremo uno spazio di confronto e di dialogo, dove ogni voce possa risuonare e contribuire a una narrazione collettiva. In un’epoca in cui la libertà di espressione è più importante che mai, il “Festival Art. 21” diventa un eco potente di speranza, creatività e unità.

Le Grotte di Frasassi, favoloso sito naturale marchigiano tra i più spettacolari del mondo, sono gia da giorni tra i protagonisti delle iniziative legate al Festival di Sanremo 2025.

A partire dal seguitissimo FantaSanremo che ha preso il via con un video diffuso dai social del team, dove Papalina, nei panni di un Indiana Jones d’eccezione, dopo mille peripezie tra le gigantesche stalattiti e stalagmiti delle Grotte di Frasassi, ha trovato nuove idee e nuove meccaniche di gioco.

E proprio nella prestigiosa la Sala Stampa ‘Lucio Dalla’ di Casa Sanremo, le Grotte di Frasassi hanno tenuto le sessioni riservate agli studenti liguri del nuovo progetto dedicato alle scuole primarie e secondarie italiane per l’educazione alla sostenibilità ambientale “Gormiti – The New Era Game” con i protagonisti della nuova serie televisiva live action “Gormiti – The New Era”, firmata da Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi, in onda su Rai Gulp e Rai Play, che vanta tra le principali location di ripresa la spettacolare scenografia naturale dell’ ipogeo di Frasassi.

Un innovativo progetto di gamification ad alto contenuto valoriale sulla sostenibilità che trasforma in un gioco l’apprendimento dei valori sui temi della salvaguardia della natura, attraverso lo studio delle Grotte di Frasassi, che culminerà con un evento speciale, sempre il 13 febbraio, dove verranno annunciate le classi che rappresenteranno la Liguria nella Finale Nazionale di Gormiti – The New Era Game” in programma il 28 maggio al Palatriccoli di Jesi (An). Dopo la mattinata dedicata alle scuole, le quattro mascotte dei Gormiti raggiungeranno l’Area Frasassi di Casa Sanremo per tutto il pomeriggio, accogliendo il pubblico con Meet&Greet e un photocall speciale aperto a tutti.

Con un ampio e scenografico allestimento le Grotte di Frasassi hanno ricreato a Casa Sanremo le suggestive e gigantesche stalattiti e stalagmiti, i meravigliosi cristalli e i drappeggi presenti nel favoloso percorso sotterraneo. Una grande area dove i numerosi visitatori del Festival si immergono, ogni giorno, tra i tesori custoditi nel ventre della terra grazie a schermi e visori in 3D di ultima generazione con i quali è possibile viaggiare attraverso i milioni di anni di storia e scoprire l’evoluzione della vita sul pianeta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it