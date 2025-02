Nasce Casa Bontempi, un piccolo Ariston con vista sul Festival

RECANATI – Ideata nelle Marche dalla mamma di ogni passione bambina per gli strumenti musicali, “la casa di chi suona” sotto la direzione artistica di Michele Monina accoglierà in via Feraldi, a Sanremo, cantanti, musicisti, esperti della scena nazionale e cantanti emergenti provenienti da tutta la Penisola. A febbraio, accanto alla kermesse guidata da Carlo Conti, esordisce lo show per chi sogna il palcoscenico più ambito della TV.

La meraviglia è suono

In principio fu il suono. Il ritmo nato per gioco, la scoperta dell’armonia e di una realtà che spesso si muove contro tempo. Ogni meraviglia sonora attrae e coinvolge sin dalla culla. Secondo alcuni esperti, persino prima. Del resto, chi non ha avuto una pianola, una tastiera o un flauto a casa?

Da Baglioni a Morandi passando per Max Pezzali, fino ai Metallica, le più grandi stelle del firmamento musicale nazionale ed internazionale hanno inaugurato lo stupore creato da bemolli e diesis grazie agli strumenti giocattolo firmati Bontempi. L’azienda marchigiana, multinazionale unica in Italia e tra le poche al mondo nel settore e ideatrice di centinaia di metodi e applicazioni tecnologiche brevettati, è anche la regina nello “scovare”, sin da piccoli, i migliori musicisti.

Un ruolo ineguagliabile che oggi rafforza il sodalizio con la più importante kermesse della canzone italiana. E sarà proprio “Casa Bontempi, La casa di chi suona” il primo spazio dedicato agli artisti emergenti e non nel contesto del Festival di Sanremo in grado di segnare una staffetta simbolica tra i campioni di oggi e le nuove generazioni, fra chi coccola il sogno di esibirsi, un giorno, sul palcoscenico più ambito del Paese e chi, di quella ribalta europea è, da tempo, un protagonista abituale.

“L’Altro Ariston”. A Sanremo

Il salotto di Casa Bontempi, allestito in via Feraldi, a pochissimi metri dall’Ariston, ospiterà e darà spazio a cantanti affermati, a personaggi importanti del mondo dello spettacolo e soprattutto a carriere in costruzione, racconterà difficoltà comuni di musicisti e cantanti nel Belpaese, passerà in rassegna la formazione canora e melodica dei futuri big.

L’appuntamento con l’originale talk è da martedì 12 febbraio a sabato 15 febbraio.

Saranno tre gli appuntamenti quotidiani sotto l’esperta guida artistica di Michele Monina. Tutte le mattine dalle 10:30 alle 13, sarà la volta di Morning Leaks, condotto Etta Di Marco. Un contenitore per giovani talenti e personaggi che si affacciano al mondo della musica professionale.

Dalle 16:30 alle 18:30 sui canali della piattaforma MOWMAG sarà possibile seguire PunkRemo Etta di Marco sarà accompagnata da podcaster, influencer e tiktoker nel racconto di musicisti già affermati.

Dalle 19:30 alle 20:30 il prime time di Casa Bontempi con MusicLeaks condotto da Michele Monina accompagnato, come sempre, da sua figlia Lucia, in arte Luccioola, fotografa e podcaster, uno show irriverente, provocatorio e dissacrante sul mondo del Festival che analizzerà e svelerà i retroscena sanremesi in compagnia di ospiti di altissimo livello tra pronostici, esibizioni, incursioni estemporanee e grandi colpi di scena.

I protagonisti, dichiarazioni:

Secondo Michele Monina, anconetano d’origine e milanese d’adozione, biografo ufficiale di big del calibro di Vasco Rossi e Laura Pausini e autore, con MusicLeaks, dell’unico rockeggiante format col quale vengono svelati i segreti più inconfessabili del sound system, “Sanremo è il luogo capace per una intera settimana di fermare l’intero paese portando al centro dell’attenzione la musica. Pensare e costruire un luogo nel quale la musica possa essere non solo raccontata ma anche suonata è qualcosa di cui andar decisamente fieri”

A sperimentarsi anche nelle vesti di conduttrice sarà Etta, all’anagrafe Maria Antonietta Di Marco, cantante campana che nel 2021 partecipa a X Factor e, nello stesso anno, si aggiudica la vittoria di Area Sanremo con Woman mirando a dar voce alle minoranze, le disuguaglianze le ingiustizie. “Casa Bontempi- afferma l’artista- è un punto di rottura, dove l’underground e la musica si incontrano per creare qualcosa di unico. Non vogliamo solo parlare di musica, vogliamo farla sentire e viverla, dando spazio a chi ha qualcosa da dire. Portare il rock e l’energia dei talenti emergenti al centro del Festival di Sanremo è la nostra sfida, e Casa Bontempi sarà il palco perfetto per farlo esplodere. Sono fiera di far parte di questi matti visionari, e di far vedere che la musica è vita, ed è più viva che mai”.

Per il patron della factory internazionale degli strumenti giocattolo Andrea Ariola «Sanremo è l’approdo naturale per chi, come Bontempi, ha avuto, in oltre ottanta anni di storia, come unico scopo il miglioramento della qualità della vita dei bambini attraverso l’uso di strumenti musicali. Bontempi, di proprietà di Icom Spa, è musica e il nostro marchio porta con sé un importante messaggio legato alla felicità e all’importanza di introdurre la musica nella vita delle persone», dichiara l’Amministratore unico . «Sentiamo la responsabilità di rappresentare la gioia di tutti i bambini che ci hanno scelto e che continuano a sceglierci. Per educarli alla meraviglia del suono e alla dolce melodia della fede nei propri sogni. Per questo nasce Casa Bontempi. Per continuare a dare voce, sogni e speranza a chi suona e come sempre non potevamo mancare a Sanremo, salotto e luogo sacro della musica italiana».

(Le foto sono di Etta Di Marco)

