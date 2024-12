All’Università Politecnica delle Marche consegnati i Premi di laurea

ANCONA – L’Università Politecnica delle Marche ha premiato laureati, laureate, dottori e dottoresse di ricerca dell’Ateneo con una cerimonia che si è tenuta al Faculty Club della Facoltà di Ingegneria, nel Polo Monte Dago.

Il Rettore Prof. Gian Luca Gregori ha ringraziato chi ha scelto l’encomiabile strumento del premio di laurea, “un modo per onorare la memoria – ha ricordato il Rettore – e contemporaneamente contribuire ad alimentare l’attenzione verso tematiche rilevanti, frutto dell’impegno di giovani del nostro Ateneo. Congratulazioni ai premiati e alle premiate per i vostri studi grazie ai quali tutta la Comunità potrà trarne nuove consapevolezze e conoscenze”.

Alla Cerimonia di consegna dei Premi di Laurea, svolta grazie al generoso contributo di aziende, enti, associazioni e privati, erano presenti il Rettore Gian Luca Gregori, il Direttore Generale Alessandro Iacopini e la Direttrice Generale Vicaria Alessandra Andresciani. Sono 20 i premi di laurea consegnati, di seguito l’elenco.

– Premio di laurea in ricordo dell’Ing. Agar Bonati Sorbatti. Erano presenti i donatori Studio Santagostino, Fondazione Ing. Agar Bonati Sorbatti e la Famiglia Bonati Mosiewicz. Premiata la Dott.ssa Gioia Pillil, Laurea magistrale in Ingegneria Civile con la Tesi dal titolo Isolamento sismico per “terreni artificiali”: il caso studio di Castelluccio di Norcia. Relatrice Prof.ssa Ing. Laura Ragni.

– Premio di laurea in ricordo della Dott.ssa Francesca Pirani, i donatori la Famiglia Pirani – Vici. Premiato il Dott. Alessandro Magnini, Laurea magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie con la Tesi: Analisi e riflessioni sulla previdenza pubblica e complementare in Italia. Relatore: Prof. Giampaolo Crenca.

– Premio di laurea in ricordo di Paolo Ghinassi, premiato Dott. Davide Mea, Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia con la Tesi: Trattamento dell’osteoporosi severa: confronto tra terapia sequenziale e monoterapia. Relatrice Prof.ssa Emma Espinosa.

– Premio di laurea in ricordo del Dott. Luciano Bibiano, erano presenti i donatori Dott. Andrea Ranghino, Presidente Associazione nefrologica. Premiata la dott.ssa giulia bolognini Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, con la tesi: analisi dell’impatto delle comorbidità e del grading istologico di cronicità nel trattamento delle glomerulonefriti: studio osservazionale monocentrico. Relatore: prof. Andrea Ranghino.

– Premio di laurea in ricordo del Dott. Giorgio Cagnoni, Donatori Baxter S.p.A. PREMIATO il Dott. Gabriele Gelo Signorino, Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. Tesi: Infezioni del torrente circolatorio nel paziente sottoposto a trapianto di fegato: caratteristiche cliniche e microbiologiche. Relatore: Prof. Andrea Giacometti.

– Premio di laurea in ricordo di Vincenzo Gamberale, finanziato da Arena Spa, i donatori presenti Arena S.p.a – Famiglia Gamberale. Premiata la dott.ssa Chiara Malavolta, Laurea magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie con la Tesi: L’incidenza delle Variabili Macroeconomiche nel Mercato delle Commodities: Analisi e Previsione del Prezzo Spot tramite Tecniche di Machine Learning. Relatore: Prof. Cassiani Matteo

– Premio di laurea in ricordo dell’Ing. Manuel Biagiola e dell’Ing. Huub Pistoor.

Presente l’Associazione Manuel Biagiola donatrice. Il premiato Dott. Andrea Scarponi, Laurea magistrale in Ingegneria Civile con la tesi: Analisi prestazionale innovativa di miscele drenanti per pavimentazioni autostradali più sicure e resilienti. Relatore: Prof. Ing. Canestrari Francesco

– Premio di laurea in ricordo del Prof. Gabriele Fangi, presente la donatrice Dott.ssa Silvana Barucci Fanfi. Premiata la Dott.ssa Lucrezia Gorgoglione, Laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura con la tesi: Muoversi in profondità. Acquisizione, digitalizzazione e valorizzazione dell’Underground Built Heritage: il caso di studio del Museu da Água, Lisbona. Relatrice Prof.ssa Arch. Eva Savina Malinverni

– Premio di laurea finanziato dall’Associazione FIDAPA-BPW. Presente l’Associazione FIDAPA-BPW, la Presidente Cristina Gorajski. Premiata la Dott.ssa Luana Centorame, Laurea magistrale In Scienze Agrarie e del Territorio con la tesi: Valutazione dell’efficacia di un sistema laser scanner per il controllo della distribuzione di agrofarmaci in vigneto. Relatrice: Prof.ssa Ester Foppa Pedretti.

– Premio di laurea in ricordo del Prof. Alessandro Bartola, presente il donatore, il Comitato Premi di Laurea “A. Bartola” Dott.ssa Sara Bartola. Premiata la Dott.ssa Giulia Pistolesi Laurea magistrale in Scienze Agrarie E Del Territorio con la Tesi: Pianificazione di una infrastruttura verde a favore degli impollinatori nel Comune di Altidona (FM). Relatore: Prof. Fulvio Tosi.

– Premio di laurea in ricordo dell’Ing. Salvatore Valenti, donatrice la Dott.ssa Maria Valenti, Premiato il Dott. Enrico Corradini, Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’informazione con la Tesi: Networking people and things: scenarios, models, and approaches. Relatore: Prof. Domenico Ursino.

– Premio di laurea in ricordo di Arnaldo Girombelli, donatore Famiglia Girombelli. Premiato il Dott. Ettore Rossi, Laurea magistrale in mMedicina e Chirurgia con la Tesi: Tumori naso sinusali da esposizione lavorativa a cancerogeni: identificazione di nuovi marcatori di diagnosi e prognosi. Relatrice prof.ssa Lory Santarelli.

– Premi di laurea in ricordo del Prof. Nino Masera, il donatore è la Fondazione Nino Masera per il Benessere dell’Anziano E.T.S. Le premiate: la Dott.ssa Elisa Pierini, Laurea triennale in Fisioterapia, con la Tesi: Il miglioramento delle autonomie nella persona ricoverata in RSA efficacia dei gruppi di terapia funzionale studio longitudinale. Relatore: Dott.ssa Cristina Brunelli; e la Dott.ssa Anna Santi, Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. Tesi: Profilo cognitivo comportamentale di soggetti con disabilità post ictus, sottoposti, o no, a trombolisi. Relatrice Prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo.

– Premio di laurea in ricordo della Dott.ssa Nella Pantaleoni. Donatori: Associazione Oncologica Fabrianese Onlus – Dott.ssa Rosa Rita Silva. Premiata la Dott.ssa Francesca Pietroni, Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, con la Tesi: La VAE come approccio mininvasivo per il trattamento delle lesioni di incerto potenziale maligno della mammella. Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Marmorale Cristina.

– Premio di laurea in ricordo dell’Ing. Giancarlo Iuri Amadio, donatrice la Fam. Amadio. Premiata la Dott.ssa Giulia Martinuzzi, Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia con la Tesi: Oncologia di Genere: studio sperimentale osservazionale sulle differenze di genere delle tossicità da immunoterapia nei pazienti oncologici. Relatrice: Prof.ssa Rossana Berardi.

– Premio di laurea in ricordo del Prof. Giuseppe Avondo Bodino. Donatrice la Sig.ra Maria Avondo Bodino. Premiato il Dott. Nicola Crescimbeni, Laurea magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie con la Tesi: Filtered Historical Simulation (FHS): un’analisi empirica con Python. Relatore: Prof. Valerio Sullo.

– Premio di laurea in ricordo di Arnaldo Girombelli. donatrice la Famiglia Girombelli. Premiata la Dott.ssa Azzurra Federici, Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia con la Tesi: Ruolo prognostico e predittivo della mutazione di PI3KCA nei tumori mammari ER+ HER2- trattati in prima linea con inibitori delle CDK 4/6. Relatrice la Prof.ssa Rossana Berardi.

– Premio di laurea in ricordo dell’Ing. Carlo Perrone. Premiata la Dott.ssa Ilaria Ghiselli, Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia con la Tesi: Valutazione dell’evoluzione a lungo termine della polmonite da SARS-CoV-2: studio osservazionale comparativo. Relatrice: Prof.ssa Martina Bonifazi.

– Premio di laurea in ricordo di Angela e Vincenzo Vitale. Premiato il Dott. Alessandro Marconi, Laurea magistrale in Environmental Engineering con la Tesi: Lagrangian Measurements Of Wave-Induced Currents: Relation Between Infragravity Waves And Drift Velocities. Relatore: Prof. Postacchini Matteo.

