Al reparto di Cardiochirurgia pediatrica Babbo Natale si “veste” da Polizia penitenziaria

ANCONA – Oggi una rappresentanza del personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Pesaro, con il Direttore Dott.ssa Annalisa Gasparro ed il Comandante Dirigente Stefano Cesari si è recata presso il reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita c/o Ospedali Riuniti di Ancona per consegnare dei doni , frutto di una raccolta fondi a cui hanno preso parte il personale di Polizia Penitenziaria ed il personale Amministrativo della Casa Circondariale di Pesaro, destinato a tutti i bambini ivi ricoverati.

Ad accogliere questa speciale delegazione il Direttore della Cardiochirurgia pediatrica il Dr. Sergio Filippelli, la coordinatrice Chiara Gatti, la Dr.ssa Monica Baldoni, le infermiere presenti in corsia e l’associazione Un Battito di Ali attiva in reparto.

“ Queste visite – sostiene la Presidente Chiara Mormile – sono importanti sia per i piccoli ricoverati sia per noi genitori perché riescono a portarci dei momenti di spensieratezza. Questa mattina grazie a questa speciale visita e a tanti doni portati abbiamo visto “fiorire” tanti bei sorrisi nei volti dei piccoli cuori birichini. Ringrazio tutto il corpo di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Pesaro, la Dott.ssa Annalisa Gasparro e il Comandante Dirigente Stefano Cesari per aver pensato a chi trascorrerà questi momenti di festa in reparto”.

Con questo gesto, in occasione delle festività Natalizie, ci si augura di portare a questi piccoli guerrieri e alle loro famiglie attimi di spensieratezza e tutta la vicinanza ed il sostegno del Corpo della Polizia Penitenziaria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it