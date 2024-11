25 novembre / Non vedi, ma puoi reagire: le donne Uici a lezione di difesa personale

ANCONA – Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino: le sezioni dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) delle Marche quest’anno hanno scelto la difesa personale per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Open day, lezioni e incontri dedicati caratterizzano infatti il programma degli eventi promossi per il 25 novembre. “Un modo diverso ma molto efficace per ribadire il nostro fermo ‘no’ a qualsiasi tipo di violenza sulle donne e di genere” commenta il presidente Uici Marche, Cristiano Vittori, presentando l’iniziativa.

“Ben vengano incontri, confronti e conferenze sulla violenza – sottolinea Gigliola Chiappini, presidente Uici di Ascoli Piceno e Fermo – perché la sensibilizzazione resta l’arma più efficace per prevenire la sopraffazione. Ma in un momento storico che registra un così alto numero di vittime come quello attuale, un minimo di preparazione anche fisica su come affrontare un’aggressione può rivelarsi fondamentale. E in molti casi può salvare una vita”.

“Le donne cieche o ipovedenti il pericolo non lo vedono arrivare – spiega Stefania Terrè, vicepresidente Uici Marche, cintura nera di Aikido -. Per noi è ancora più difficile difenderci. Ma quando hai una conoscenza anche base delle tecniche di difesa personale riesci ad affrontare con più consapevolezza le tue paure ed esci in strada con maggiore sicurezza”.

“Abbiamo organizzato il nostro open day inclusivo anche per abbattere le barriere – interviene Maria Mencarini, presidente Uici di Pesaro e Urbino -, e dimostrare che la difesa personale è un diritto accessibile e può diventare uno strumento di forza per tutti”.

Ecco, provincia per provincia, gli eventi in programma:

Ancona: L’Uici di Ancona ha in programma tre incontri di Aikido che saranno tenuti a dicembre dal Maestro Danilo Di Teodoro quinto dan ISSASK, riconosciuto dal Coni, e dal Maestro Giuseppe Lenti quarto dan della palestra Aikido Dento Iwama Ryu Italia.

Ascoli Piceno: Per lunedì 25 novembre l’Uici territoriale promuove nella sede di via Copernico, 8, un pomeriggio dedicato alla difesa personale integrato da un momento culturale. Si inizia alle 16.30, con un incontro con Cristiana Castelli che proporrà la lettura di brani centrati sull’esperienza di donne che hanno reagito in modo positivo alla violenza subita riuscendo a superare la propria condizione di vittima. Si proseguirà con la lezione di Krav Maga e difesa personale curata dall’istruttore Emanuele Conti dello Yuki Club.

Pesaro e Urbino: l’Uici territoriale ha organizzato un open day di difesa personale che si terrà il 25 novembre, a partire dalle ore 16.30, nel Centro Tiresia, in via Martini 27, a Pesaro. Con la guida del maestro Maurizio Renzi, l’evento rappresenta il primo passo verso corsi continuativi che Karma Fitness ospiterà per chi desidera approfondire e praticare queste tecniche in un contesto sicuro e accogliente. Per info e prenotazioni: uicps@uici.it o 337.1067962.

