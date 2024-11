Incendio in un appartamento, portata in salvo una persona anziana

PESARO – I Vigili del fuoco di Pesaro nella mattinata sono stati impegnati per due incendi che hanno coinvolto un appartamento ed un elettrodomestico in un terrazzo.

L’incendio dell’appartamento è avvenuto nel comune di Montelabbate in cui è andato a fuoco un complemento d’arredo.

La squadra dei Vigili del fuoco, oltre a spegnere l’incendio, ha portato in salvo una persona anziana con difficoltà di deambulazione a cui è stato fatto indossare un cappuccio di soccorso per la somministrazione di aria. Sul posto anche il personale del 118.

La stessa squadra è poi intervenuta nel quartiere Pantano di Pesaro per l’incendio di una lavatrice posta in un terrazzo di un condominio. La sala operativa dei Vigili del fuoco di Pesaro ha fatto uscire in via precauzionale le persone presenti nelle abitazioni. Fiamme spente dalla squadra dei Vigili del fuoco intervenuta sul posto. Nessuna persona coinvolta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it