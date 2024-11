Al via oggi il sondaggio per le utenze di AnconAmbiente 2024

ANCONA – Ha preso il via oggi (11 novembre) per concludersi martedì 10 dicembre 2024 il “Sondaggio per le utenze di AnconAmbiente 2024” aperto a tutti gli utenti di Ancona, Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti. Arrivato alla sua settima edizione il sondaggio mira a raccogliere opinioni e suggerimenti dai cittadini sui servizi forniti da AnconAmbiente, come la raccolta differenziata, la gestione dei rifiuti, la pulizia delle strade e tanto altro ancora. I feedback ottenuti consentiranno di individuare aree di miglioramento e di comprendere meglio le esigenze e le aspettative degli utenti, in un’ottica di trasparenza e collaborazione e con l’intento di migliorare ulteriormente l’efficientamento delle prestazioni aziendali. Attraverso il sondaggio, i cittadini potranno esprimere le proprie opinioni e suggerire miglioramenti, contribuendo attivamente alla costruzione di un habitat urbano più pulito, sicuro e sostenibile.

L’iniziativa, parte integrante del costante impegno per il miglioramento continuo e per una maggiore vicinanza alla cittadinanza è completamente anonima e potrà essere svolta telematicamente utilizzando la App di AnconAmbiente Junker o il sito aziendale www.anconambiente.it al seguente link https://survey.zohopublic.eu/zs/xpCE5Q e, lo stesso, sarà proposto a tutti coloro che fruiranno del numero verde di AnconAmbiente 800.680.800. In ultimo il sondaggio sarà presentato ad ogni utente che si recherà nei CentrAmbiente aziendali del territorio con l’ausilio di un operatore in loco.

“Questo sondaggio – ha dichiarato Antonio Gitto Presidente di AnconAmbiente SpA – è un’opportunità fondamentale per ascoltare la voce dei nostri utenti e comprendere da vicino le loro aspettative e i loro suggerimenti. Siamo consapevoli dell’importanza di mantenere alti standard qualitativi e di intervenire in modo mirato per risolvere le criticità laddove queste ipoteticamente si possono verificare. Riteniamo che il dialogo con i cittadini sia un elemento sostanziale per garantire servizi sempre migliori. Il sondaggio potrà essere compilato in pochi minuti e tutti i dati saranno trattati in forma anonima e utilizzati esclusivamente per fini di analisi e miglioramento delle nostre procedure interne“.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it