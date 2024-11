Maria Elena Lariza Seici la massaggiatrice delle Marche che conquista il mondo del benessere

MONTE SAN GIUSTO – Maria Elena Lariza Seici, è una massaggiatrice professionista proveniente dalle Marche, che sta emergendo come una delle figure più talentuose nel campo del massaggio e della terapia manuale. Il suo impegno, la sua dedizione e le sue competenze l’hanno portata a ottenere riconoscimenti di prestigio a livello nazionale e internazionale. La sua ultima impresa: il secondo posto e la medaglia d’argento nella categoria Wellness Asiatico Freestyle al Campionato Mondiale di Massaggio e Terapia Manuale di Lecce, tenutosi recentemente. Un risultato che conferma la sua eccellenza in un settore che richiede non solo abilità tecniche, ma anche una grande passione per il benessere degli altri.

Un cammino costellato di successi

La carriera di M.E.Lariza è iniziata con un percorso formativo diversificato e solido. Dopo aver completato gli studi presso la scuola di estetista Leonardi, ha arricchito la sua esperienza lavorativa con diverse esperienze professionali. Tra queste, spicca il suo ruolo di coordinatrice Spa, che le ha permesso di sviluppare abilità organizzative e di gestione che oggi applica con grande efficacia anche nella sua attività di massaggiatrice. Fiore all’occhiello del suo percorso di studi il percorso con la nota scuola di massaggi Diabasi.

Oltre a questo, M.E.Lariza ha collaborato con vari centri massaggi e ha perfezionato le sue competenze in numerose tecniche, divenendo una specialista in massaggi terapeutici e rilassanti. Tra le sue tecniche principali, vi sono il linfodrenaggio, il massaggio sportivo, il massaggio Thai Oil, il massaggio Thai tradizionale, il Trigger Point, il decontratturante, il Maori e la riflessologia plantare.

Un trionfo al Campionato italiano

Nel settembre del 2024, M.E.Lariza ha già brillato in ambito nazionale, aggiudicandosi il primo posto e la medaglia d’oro nella categoria Freestyle al Italian Massage Championship, svoltosi a Roma. Questo successo le ha aperto le porte per partecipare al Campionato Mondiale di Massaggio e Terapia Manuale, dove ha confermato il suo talento internazionale. Il secondo posto nella categoria Wellness Asiatico Freestyle, ottenuto durante la competizione mondiale, ha rappresentato un ulteriore passo verso la sua affermazione nel panorama globale.

Una filosofia di lavoro incentrata sul benessere totale

La massaggiatrice lavora con una filosofia che va oltre la semplice esecuzione tecnica: per lei, il massaggio è un vero e proprio percorso di benessere che deve rispettare e ascoltare il corpo del cliente. Ogni trattamento è personalizzato in base alle necessità specifiche della persona, che vengono individuate grazie a un’accurata valutazione iniziale.

Maria Elena Lariza Seici è convinta che la prevenzione e la cura del corpo siano elementi fondamentali per mantenere un buon equilibrio fisico e psicologico. Per questo motivo, nella sua attività quotidiana, punta molto sul massaggio terapeutico, che non solo allevia dolori e contratture muscolari, ma migliora anche la circolazione, il drenaggio linfatico e la mobilità articolare. I suoi trattamenti sono particolarmente indicati per chi pratica sport, ma anche per chi ha uno stile di vita sedentario o soffre di stress e tensioni.

Il Centro ForYou.Massage98 a Villa San Filippo

M.E.Lariza è anche la fondatrice e la massaggiatrice principale del centro ForYou.Massage98, situato a Villa San Filippo, una frazione del comune di Monte San Giusto, in provincia di Macerata, nel cuore delle Marche. Nel suo studio, M.E.Lariza offre un’ampia gamma di trattamenti personalizzati, garantendo ai clienti un’esperienza unica e di alta qualità. Ogni dettaglio è pensato per il comfort e la serenità della persona, in un ambiente accogliente e rilassante.

Le tecniche di massaggio di Seici Maria Elena Lariza

Il repertorio di trattamenti offerti da M.E.Lariza è ampio e variegato, pensato per rispondere a diverse esigenze fisiche e psicologiche. Tra le sue specialità troviamo:

– Linfodrenaggio: una tecnica che stimola la circolazione linfatica, utile per ridurre il gonfiore, eliminare le tossine e migliorare la tonicità della pelle.

– Massaggio Sportivo: mirato a prevenire e trattare gli infortuni sportivi, migliorando la flessibilità e riducendo la tensione muscolare.

– Thai Oil e Massaggio Thai Tradizionale: tecniche che combinano movimenti di stretching, pressioni e manovre che migliorano la mobilità articolare e rilassano profondamente.

– Trigger Point: focalizzato sui punti di tensione muscolare per liberare le contratture e alleviare dolori cronici.

– Decontratturante: ideale per chi soffre di tensioni muscolari dovute a stress o posture errate.

– Maori: un massaggio che utilizza tecniche manuali di origine polinesiana per il riequilibrio energetico e il rilassamento profondo.

– Riflessologia Plantare: un trattamento che stimola i punti riflessi sui piedi, per riequilibrare l’energia e migliorare il benessere generale.

Un futuro promettente

Maria Elena Lariza Seici continua a crescere e a migliorarsi, con l’ambizione di essere sempre più una fonte di benessere per chi si affida alle sue mani esperte. Il suo approccio professionale e la sua passione per il massaggio la rendono una figura di riferimento non solo nelle Marche, ma anche nel panorama internazionale del massaggio terapeutico.

La sua dedizione al miglioramento continuo e la sua capacità di ascoltare le esigenze dei clienti la rendono una massaggiatrice molto apprezzata, capace di trasformare ogni trattamento in un’esperienza unica e rigenerante.

In conclusione, Maria Elena Lariza Seici rappresenta un esempio di eccellenza e impegno nel mondo del massaggio e della terapia manuale. Con il suo studio ForYou.Massage98 a Villa San Filippo, ha creato un punto di riferimento per chi cerca trattamenti di alta qualità e un’esperienza di benessere completa e personalizzata.

