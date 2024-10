A Jesi continua l’attività di contrasto della Polizia allo spaccio ed al consumo di stupefacenti

JESI – Nel corso dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, intensificati nelle aree più sensibili della città, gli operatori di Polizia concentravano particolare attenzione alla via Setificio, area a forte concentrazione di immigrati ed a rischio microcriminalità.

Alle ore 18, poco prima degli Orti Pace, gli operatori di Polizia si accorgevano di un giovane extracomunitario che cedeva qualcosa nelle mani di un altro connazionale. Il tutto accadeva sotto lo sguardo vigile dei Poliziotti che li sorprendevano alle spalle, impedendo loro qualsiasi tentativo di fuga.

A seguito di ispezione e controllo , uno dei due, veniva trovato in possesso di 3 involucri contenenti hashish e di uno spinello, del peso complessivo di circa 3 grammi. I due venivano sottoposti a fotosegnalamento e la sostanza veniva sequestrata. Il pusher, di nazionalità somala, veniva deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente per cessione della droga, mentre l’assuntore, di nazionalità nigeriana, segnalato per uso personale all’Autorità amministrativa.

Continua l’attività di prevenzione e contrasto alla cessione di droga ed al consumo della stessa in ambiti territoriali pubblici specie i parchi, luoghi di concentramento di giovani e famiglie. Il micro spaccio è una chiara strategia per chi delinque: spesso i pusher trattano piccole quantità di stupefacente per attenuare le loro conseguenze penali nel caso in cui vengano scoperti.

Da qui l’importanza di non arretrare nella lotta alla circolazione di droga sul territorio, per gli effetti nefasti che ne derivano per la salute di tanti giovani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it