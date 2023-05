Al Teatro del Sentino si chiude il sipario con i giovanissimi allievi della Scuola comunale

SASSOFERRATO – Si chiude il sipario sulla stagione di prosa 2022/23 del Teatro del Sentino. L’ultimo appuntamento – inserito in cartellone fuori abbonamento – vedrà protagonisti i giovanissimi allievi della Scuola comunale di teatro. Diciotto baby attori (12 femmine e 6 maschi) con un’età compresa tra gli otto e i quattordici anni, porteranno in scena, il 6 maggio alle ore 21,00, lo spettacolo Un racconto…al buio.

Testo e regia sono firmati da Arianna Baldini, operatrice teatrale dell’Impresa sociale Teatro Giovani/Teatro Pirata, ovvero colei che ha diretto, con grande professionalità e competenza, il corso di recitazione per ragazzi e ragazze della citata Scuola comunale di teatro.

Nell’occasione gli allievi avranno l’opportunità di mettere a frutto il lavoro eseguito durante i cinque mesi di corso tenutosi all’interno dell’Istituto scolastico comprensivo Sassoferrato-Genga, l’istituzione pubblica che da sempre collabora con il Comune per la promozione dell’attività teatrale a favore delle giovanissime generazioni.

Istituita dal Comune nel 2009, la Scuola ha prodotto in questo arco di tempo ben diciannove spettacoli. A tale riguardo, Lorena Varani, assessore alla cultura del Comune, sottolinea con soddisfazione: «La partecipazione al corso di recitazione di ben diciotto allievi è un fatto positivo, che gratifica lo sforzo e la lungimiranza dell’Amministrazione comunale, impegnata da anni per sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza delle attività artistiche non solo sotto il profilo della formazione culturale, ma anche su quello dell’aggregazione e della partecipazione attiva e costruttiva dei ragazzi ad un progetto che li vede protagonisti in prima persona insieme ai loro coetanei».

I contenuti dell’iniziativa artistica sono illustrati dalla direttrice del corso Arianna Baldini. «Un racconto…al buio – spiega l’insegnante – è il lavoro finale del laboratorio teatrale 2022/23 durante il quale gli allievi si sono sperimentati nella scoperta del linguaggio teatrale, quale linguaggio sì ludico e creativo, ma, soprattutto, strumento e alfabeto per l’espressione personale e la creazione di relazioni positive. Il titolo dello spettacolo che porteranno in scena – aggiunge la Baldini – è stato scelto dagli stessi allievi a completamento di un lavoro che ha voluto porsi l’obiettivo di ri-leggere una storia che fa parte del patrimonio culturale di tutti noi, una storia che non conosce gap generazionali, che unisce grandi e meno grandi: Pinocchio. Per il gruppo è stata una sfida quella di partire da una storia nota e antica, amata e non amata, per cercare di comprendere cosa Pinocchio racconti ancora di noi, bambini e bambine del 2023. Un “viaggio” che è riuscito a rendere gli allievi partecipi e orgogliosi».

Questi, in ordine alfabetico, i nomi dei protagonisti dello spettacolo: Arianna Allegrezza, Lavinia Beciani, Lucia Bianchini, Maria Vittoria Cozza, Iside Cacciani, Emanuele D’Agostino, Lorenzo De Pietri, Pietro Mazzocchetti, Martina Modesto, Greta Monteleone, Elena Palombi, Crystal Parente, Sara Pistola, Gabriel Porzio, Isabel Porzio, Gabriel Righi Botarelli, Giulio Romano, Vera Silvestrini.

Biglietti: Posto unico €.9,00 – Ridotto (abbonati stagione di prosa – giovani dagli undici ai diciotto anni d’età) €. 7,00 – Ridotto bis (bambini fino ai dieci anni d’età) €. 5,00 – Prevendita €. 1,00. Info: Comune di Sassoferrato – Tel. 0732/956222 – cell. 377/1203522 – fax 0732.956234 – info@comune.sassoferrato.an.it – www.comune.sassoferrato.an.it, area “Teatro”.

