Sassoferrato Città della Passione: venerdì la Sacra rappresentazione

SASSOFERRATO – La notizia più bella è che dopo la pandemia la Sacra rappresentazione della Passione di nostro signore Gesù cristo torna in scena a Sassoferrato venerdì 7 aprile alle ore 21,15, evento principale di un ricco programma che anima la città dal 1° al 10 aprile. La giornata inaugurale, 1° aprile, prende il via alle 16,30 a Palazzo Oliva con una conversazione a cui prende parte Mattia Sbragia, memorabile interprete di Caifa nel film capolavoro di Mel Gibson “The Passion of Christ”, sul tema La Cultura Popolare Patrimonio Mondiale – il Percorso UNESCO della Sacra Rappresentazione. Con lui Flavio Sialino, Presidente di EUROPASSIONE per l’Italia, Luca Giorgi, Presidente del Comitato Organizzatore Sacra Rappresentazione della Passione, i saluti istituzionali del Sindaco di Sassoferrato Maurizio Greci e le conclusioni affidate a Chiara Biondi, Assessore Regionale alla Cultura. Conduce l’incontro Paola Giorgi. Segue alle 18,00 l’inaugurazione de IL MAGAZZINO DELLA PASSIONE, un racconto della Sacra Rappresentazione; un percorso emozionale attraverso video, foto, racconti, ospitato presso la Chiesa di San Giuseppe, in Piazza Matteotti.

Venerdì 7 aprile alle ore 21,15 si svolge la SACRA RAPPRESENTAZIONE DELLA PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO. Nello scenario naturale del Rione Castello, oltre cento figuranti danno vita alle scene più salienti degli ultimi giorni di vita di Gesù. Dall’Orto degli Ulivi, alla cattura di Gesù condotto al Sinedrio, iniquo tribunale dei Sacerdoti, fino al sofferto e definitivo giudizio di Ponzio Pilato. E poi l’incontro con Maria, le Pie Donne e la Veronica, il sollievo portato dal Cireneo, la schiera dei soldati romani, guidati dal Centurione in una emozionante via Crucis che conduce all’apice della storia. Sul sagrato della Chiesa di San Francesco, nel rispetto della tradizione del Teatro Medievale, la Crocifissione e morte di Gesù, a cui segue la Deposizione e la bianca Chiesa romanica è Sepolcro di Cristo. E infie il Teatro che diventa Cerimonia liturgica nella secolare PROCESSIONE DEI SACCONI per le vie del Castello. Una manifestazione pregna di emozioni, a cui partecipano anche attori professionisti quali Luca Violini, voce di Gesù e Paola Giorgi, nel ruolo di Maria.

In programma le visite guidate a cura di Happennines: VESTIGIA ROMANE, Sassoferrato all’ epoca della Sacra Rappresentazione (2 e 10 aprile ore 16,00); DIETRO LE QUINTE, passeggiando nei luoghi della Sacra Rappresentazione (7 aprile ore 18,00); INFRA LO SASSO E ‘L FERRO gli scenari della Sacra Rappresentazione (8 aprile ore 17,00). Da segnalare il Menù della Passione, pranzo e cena presso i ristoranti sentinati che hanno aderito; occasione per conoscere i sapori della tradizione. Gli studenti del Liceo Scientifico Vito Volterra curano l’accoglienza ai visitatori del MAGAZZINO DELLA PASSIONE, attraverso un progetto di P.C.T.O, i ragazzi delle secondarie dell’Istituto Brillarelli sono impegnati nella redazione di uno scritto sulla consapevolezza della tradizione. Il coinvolgimento degli studenti interpreta i contenuti UNESCO; la tutela di un bene culturale immateriale passa per il ricambio generazionale che è la chiave per garantirne il futuro. La Passione di Sassoferrato è associata a Europassione, impegnata nell’attività di divulgazione e valorizzazione dei temi della Settimana Santa e in questo contesto aderisce al Percorso UNESCO, volto al riconoscimento delle Sacre Rappresentazioni quale Patrimonio Mondiale Immateriale. Un obiettivo che mette al centro proprio il valore della Cultura Popolare, inderogabile per la capacità di creare legami comunitari fondamentali per superare l’inverno demografico che le aree interne stanno attraversando.

Sassoferrato Città della Passione è realizzata dal Comitato Sacra Rappresentazione della Passione di Sassoferrato e Pro Loco di Sassoferrato con il Comune di Sassoferrato, il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche, con la collaborazione di Happennines e la partecipazione di tutta la comunità sassoferratese.

Per informazioni: info@passionesassoferrato.it / 338.6893381; www.sassoferratoturismo.it ; iat.sassoferrato@happennines.it

