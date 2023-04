Pergola si prepara alla Pasqua con un raduno di camper e visite guidate in città

PERGOLA – Arte, cultura, enogastronomia, tradizioni: Pergola, uno dei Borghi più belli d’Italia, nell’entroterra della provincia di Pesaro Urbino, è pronta ad accogliere per le festività pasquali visitatori e turisti.

Il giorno di pasquetta i Viaggiatori volontari della Pro loco apriranno le porte di molte meraviglie del centro storico, chiese e palazzi, per visite guidate. Si potranno ammirare dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30: chiesa di San Giacomo, Duomo, palazzo comunale, teatro, cappella dei Re Magi, palazzo Baldini (mostra fotografica), Santa Maria di Piazza, chiesa di San Francesco.

Il museo dei Bronzi dorati è invece aperto tutti i giorni. Raccoglie opere di rilevante interesse storico-artistico e l’unico gruppo scultoreo in bronzo dorato giunto dall’età romana ai nostri giorni, con tanto di suggestiva sala immersiva.

Per informazioni: 333.9039709

E torna, come ormai tradizione, il raduno camper pasquale, dall’8 al 10 aprile.

Tante le eccellenze della ‘Città amica del Turismo itinerante’, sia in campo enogastronomico, come il tartufo, il rosso Pergola doc, il visciolato, formaggi, miele, che dal punto di vista storico-artistico come il gruppo scultoreo dei Bronzi Dorati da Cartoceto di Pergola e il caratteristico centro storico.

L’area camper attrezzata è immersa nel verde del Parco Mercatale e si trova proprio in prossimità del centro storico. Non ci sono piazzole predefinite e la sosta è gratuita. Qualora non ci fosse spazio a sufficienza (comunque oltre 50 camper sostano tranquillamente) c’è la possibilità di usufruire di un grande parcheggio (in viale Catria) vicino al centro storico, dove però non sono attualmente presenti gli scarichi per i camper.

Trattandosi di area camper attrezzata sarà possibile sostare anche nei giorni precedenti il raduno.

Per chi vuole, l’Associazione Pro Loco propone un pacchetto di iniziative per conoscere la città, le sue bellezze e i suoi prodotti tipici, con il seguente programma:

Venerdì 7 APRILE

Per chi riesce ad arrivare sin dal venerdì sera:

suggestiva Processione del Venerdì Santo per le vie della città alle ore 21

Sabato 8 APRILE

ore 10 – 12 : accoglienza presso Area Camper Parco Mercatale

Da segnalare che il sabato mattina si svolge a Pergola il mercato settimanale nel centro storico.

Pomeriggio: ore 16 visita guidata alla città di Pergola e aperitivo con la Crescia al Formaggio e assaggi di piatti della tradizione

Domenica 9 APRILE

Ore 16 visita al Museo dei Bronzi Dorati

Lunedì 10 APRILE

Ore 9 Trekking Urbano, percorso di 5 km di difficoltà bassa con aperitivo finale, partenza da Piazza Ginevri.

Non è prevista in questa edizione nessuna escursione organizzata in pulmann.

Chi è interessato a visitare il Monastero di Fonte Avellana, il Castello di Frontone o le Grotte di Frasassi è pregato di comunicarlo al 3385279018 entro domenica 2 aprile

QUOTE RADUNO CAMPER PASQUA 2023 PERGOLA:

Itinerario del sabato pomeriggio

16 euro (maggiori di 14 anni)

7 euro (da 6 a 14 anni)

4 euro (da 3 a 5 anni )

La quota comprende 1 buono per ingresso al Museo, 1 buono per visita guidata, 1 buono per aperitivo di Pasqua.

Itinerario del lunedì mattina

5 euro ( maggiori di 14 anni )

3 euro ( da 3 a 14 anni)

Si invita chi ha deciso di partecipare al raduno camper a comunicare i propri dati alla mail info@prolocopergola.it o al numero 3385279018.

L’area camper di Pergola si trova in Via San Biagio, nei pressi del Parco Mercatale. Percorrendo Via San Biagio l’accesso alla zona di sosta si trova vicino alla Chiesa di San Biagio. L’area è verde, ombreggiata da numerosi alberi. Per accedere con il camper alla zona verde bisogna transitare sotto un grande ponte. Percorrendo a piedi il ponte si arriva direttamente all’inizio di Corso Matteotti, in pieno centro storico.

Parco Mercatale – Largo XXIV Maggio, 61045 Pergola PU – Coordinate: 43.565265, 12.836363

Per qualsiasi informazione sul raduno: 3385279018 ; info@prolocopergola.it

